Gấp rút giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tại chương trình kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, các địa phương có dự án đi qua cùng các đơn vị chuyên môn đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/6/2026 theo kế hoạch đề ra.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài khoảng 11 km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, quy mô từ 4 - 6 làn xe. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực lân cận.

Các đơn vị thi công tập trung triển khai Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì sau khi được bàn giao mặt bằng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đến nay, công tác GPMB đã đạt phần lớn diện tích cần thu hồi. Một số địa phương như Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành cơ bản tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, tại các xã Vĩnh An và Vĩnh Hưng vẫn còn một số tồn tại cần tập trung giải quyết, chủ yếu liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp có tài sản trên đất và công tác tái định cư.

Tại xã Vĩnh Hưng, dự án cần thu hồi khoảng 22 ha đất. Quá trình GPMB gặp nhiều khó khăn do tình trạng xây dựng, tạo lập tài sản trái phép trên đất nông nghiệp kéo dài nhiều năm; hồ sơ xử lý vi phạm trước đây chưa đầy đủ; việc mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp qua nhiều chủ sử dụng bằng giấy viết tay khiến công tác xác định nguồn gốc đất và đối tượng được bồi thường gặp nhiều trở ngại.

Theo đồng chí Hoàng Trọng Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc, ngày 12/5/2026, đơn vị tiếp nhận hồ sơ và bản đồ thu hồi đất từ UBND xã Vĩnh Hưng với diện tích còn phải thực hiện GPMB là 13,7 ha. Ngay sau đó, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai các bước theo đúng quy trình, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất.

Công tác đo đạc, kiểm đếm được Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc cùng các đơn vị tập trung triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Đến nay, phần lớn diện tích đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Hiện chỉ còn khoảng 1,8 ha chưa hoàn tất các thủ tục liên quan. Trung tâm đang khẩn trương rà soát hồ sơ, hoàn thiện phương án để trình thẩm định, phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.

Tại xã Vĩnh An, ngày 18/5/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ thu hồi đối với hơn 16.400 m2 đất còn lại. Trong đó, có hơn 2.100 m2 đất nông nghiệp của 24 hộ dân; gần 11.500 m2 đất nông nghiệp chồng lấn với Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng; hơn 2.500 m2 đất ở của 82 hộ dân cùng một phần diện tích đất phi nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi, Trung tâm đã phê duyệt phương án bồi thường cho 8 hộ dân và đang hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp còn lại. Riêng phần diện tích chồng lấn giữa các dự án, đến nay, đã giải phóng được hơn 5.000 m2 và bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công. Phần diện tích còn lại đang được các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người dân.

Đối với đất ở, đã có 19 hộ dân được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Một số vướng mắc phát sinh do chênh lệch giữa diện tích sử dụng thực tế và diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được các cơ quan chức năng rà soát, xác minh để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đúng quy định của pháp luật.

Xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ, lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các diện tích còn lại; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang được tăng tốc, tạo điều kiện để công trình trọng điểm sớm được triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh