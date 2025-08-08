Garnacho đạt thỏa thuận với Chelsea

Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Alejandro Garnacho, nhưng vẫn cần trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu của Man Utd để hoàn tất thương vụ.

Chelsea đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Garnacho, trước khi mùa giải mới khởi tranh ngày 15/8. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền đạo cánh 21 tuổi đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Chelsea. Lương của anh ở Man Utd hiện chỉ là 67.000 USD mỗi tuần, không phải vấn đề với Chelsea.

Alejandro Garnacho thất vọng sau trận chung kết Europa League gặp Tottenham trên sân San Mames, thành phố Bilbao, Tây Ban Nha, tối 21/5/2025. Ảnh: Reuters

Nhiệm vụ tiếp theo của Chelsea là đàm phán phí chuyển nhượng với Man Utd. Vài tháng trước, “Quỷ Đỏ” từng ra giá 70 triệu bảng (94 triệu USD) cho Garnacho. Tuy nhiên, truyền thông Anh cho rằng Chelsea có thể chỉ phải trả khoảng 50 triệu bảng (67 triệu USD). Thậm chí CLB thành London đang muốn hạ giá xuống thấp hơn.

Chelsea có lợi thế đàm phán, vì Garnacho nằm trong danh sách “bom nổ chậm” ở Man Utd. Cuối mùa trước, HLV Ruben Amorim đã nói trước mặt toàn đội rằng Garnacho nên tìm đội bóng mới trong hè 2025. Anh đã nhận được những lời đề nghị từ châu Âu và Arab Saudi, nhưng chỉ muốn gia nhập Chelsea.

Mùa trước, Garnacho ghi 11 bàn, kiến tạo 10 lần trong 58 trận, thành tích tốt hơn những tiền đạo khác như Joshua Zirkzee, Rasmus Hojlund hay Marcus Rashford. Nhưng Zirkzee, Amad Diallo hay Mason Mount vật lộn với chấn thương, còn Rashford và Antony được cho mượn ở nửa sau mùa giải. Vì thế, Garnacho có nhiều cơ hội đá chính, chỉ dự bị trong trận chung kết Europa League gặp Tottenham. Anh tỏ ra bất mãn với quyết định này, nên phản đối Amorim.

Man Utd sau khi đẩy Rashford tới Barca, vẫn cần tiền để mua thêm tiền vệ và thủ môn. Garnacho có thể đem về cho đội bóng khoản phí chuyển nhượng cao nhất, và đặc biệt có giá trị sổ sách. Bởi tiền đạo Argentina trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd. Antony, Sancho và Tyrell Malacia cũng không còn tương lai ở đội bóng, nhưng chưa tìm được bến đỗ mới.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết Benfica muốn mượn Antony, nhưng Man Utd chưa đồng ý. Sancho nhận được đề nghị từ Đức và Italy, nhưng không muốn giảm lương. Còn Malacia không được nhiều đội bóng quan tâm do vừa phải nghỉ gần hai năm vì chấn thương.

Nếu có tiền từ thương vụ Garnacho, Man Utd có thể dùng để mua tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton. Họ dự kiến phải trả 100 triệu bảng (134 triệu USD) cho tiền vệ 21 tuổi người Cameroon.

