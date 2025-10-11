Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gemini giúp điều hướng Google Maps dễ như nói chuyện với người

Google đang tiến gần hơn đến việc tích hợp trợ lý AI Gemini vào toàn bộ hệ sinh thái của mình nhằm thay thế hoàn toàn cho Google Assistant.

Ứng dụng tiếp theo nhận được trải nghiệm Gemini chính là Google Maps. Điều này được phát hiện dựa trên phiên bản beta số hiệu 25.41.03.815390258, nơi Gemini đã được tích hợp trực tiếp vào Google Maps.

Gemini giúp điều hướng Google Maps dễ như nói chuyện với người

Khi tính năng được kích hoạt, người dùng có thể gọi Gemini bằng biểu tượng micrô ở góc trên bên phải giao diện điều hướng, thay vì Google Assistant như trước đây. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là đổi tên mà là một cuộc “thay máu” thực sự. Biểu tượng micrô nhiều màu quen thuộc sẽ biến thành biểu tượng tia lửa đặc trưng của Gemini khi kích hoạt.

Gemini không chỉ đảm nhận các lệnh dẫn đường cơ bản trên Google Maps mà còn thực hiện được nhiều tác vụ thông minh hơn so với Google Assistant. Người dùng có thể ra lệnh rảnh tay như “tránh đường cao tốc”, “bỏ qua trạm thu phí” hoặc thậm chí hỏi về thời tiết, quán cà phê gần nhất, hay thông tin bất kỳ trong khi đang lái xe,... để Gemini xử lý ngay lập tức mà không cần mở thêm menu phụ.

Khi được kích hoạt, Google Maps còn cho phép truy cập vào phần cài đặt Gemini, điều này cho phép người dùng tinh chỉnh hành vi của trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trong ứng dụng chính.

Với khả năng xử lý linh hoạt, hiểu ngữ cảnh và thao tác rảnh tay, Google Maps có thể sẽ trở thành “mảnh đất vàng” để Gemini thể hiện sức mạnh của mình. Dù hiện tính năng này chưa được triển khai rộng rãi, việc nó đã xuất hiện trong bản beta mới nhất cho thấy ngày Gemini thay thế hoàn toàn Google Assistant chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Google Maps Google Assistant Người dùng Trí tuệ nhân tạo Đường cao tốc Tính năng Ứng dụng Trạm thu phí Trải nghiệm Quán cà phê
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phiên chợ kết nối số xã Tân Lạc

Phiên chợ kết nối số xã Tân Lạc
2025-10-10 09:41:00

baophutho.vn Sáng 10/10, tại chợ Đông Lai (Tân Lạc), UBND xã Tân Lạc đã tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 2025 và “Phiên chợ kết nối số” .

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long