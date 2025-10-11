Gemini giúp điều hướng Google Maps dễ như nói chuyện với người

Google đang tiến gần hơn đến việc tích hợp trợ lý AI Gemini vào toàn bộ hệ sinh thái của mình nhằm thay thế hoàn toàn cho Google Assistant.

Ứng dụng tiếp theo nhận được trải nghiệm Gemini chính là Google Maps. Điều này được phát hiện dựa trên phiên bản beta số hiệu 25.41.03.815390258, nơi Gemini đã được tích hợp trực tiếp vào Google Maps.

Khi tính năng được kích hoạt, người dùng có thể gọi Gemini bằng biểu tượng micrô ở góc trên bên phải giao diện điều hướng, thay vì Google Assistant như trước đây. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là đổi tên mà là một cuộc “thay máu” thực sự. Biểu tượng micrô nhiều màu quen thuộc sẽ biến thành biểu tượng tia lửa đặc trưng của Gemini khi kích hoạt.

Gemini không chỉ đảm nhận các lệnh dẫn đường cơ bản trên Google Maps mà còn thực hiện được nhiều tác vụ thông minh hơn so với Google Assistant. Người dùng có thể ra lệnh rảnh tay như “tránh đường cao tốc”, “bỏ qua trạm thu phí” hoặc thậm chí hỏi về thời tiết, quán cà phê gần nhất, hay thông tin bất kỳ trong khi đang lái xe,... để Gemini xử lý ngay lập tức mà không cần mở thêm menu phụ.

Khi được kích hoạt, Google Maps còn cho phép truy cập vào phần cài đặt Gemini, điều này cho phép người dùng tinh chỉnh hành vi của trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trong ứng dụng chính.

Với khả năng xử lý linh hoạt, hiểu ngữ cảnh và thao tác rảnh tay, Google Maps có thể sẽ trở thành “mảnh đất vàng” để Gemini thể hiện sức mạnh của mình. Dù hiện tính năng này chưa được triển khai rộng rãi, việc nó đã xuất hiện trong bản beta mới nhất cho thấy ngày Gemini thay thế hoàn toàn Google Assistant chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguồn vov.vn