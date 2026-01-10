Khi người dùng quyết định hiệu quả chuyển đổi số

Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, từng bước xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Cùng với đó, VNeID là ứng dụng định danh và xác thực điện tử quốc gia do Bộ Công an xây dựng và vận hành dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong Đề án 06, VNeID được coi là “chìa khóa số” của công dân để xác thực danh tính, thực hiện dịch vụ công và giao dịch điện tử an toàn.

Để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, mới đây, Bộ Công an đưa ra đề xuất nâng cấp ứng dụng VNeID thành “nền tảng số quốc gia” - cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thực tế cho thấy việc triển khai Đề án 06 đã mang lại những kết quả thiết thực. Một trong những lợi ích rõ nét nhất của VNeID là giảm thiểu các thủ tục hành chính truyền thống, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ và yêu cầu người dân làm việc trực tiếp tại cơ quan chức năng. Thông qua ứng dụng VNeID, nhiều thủ tục cơ bản như đăng ký tạm trú, xác thực thông tin cá nhân, tra cứu dữ liệu hành chính... có thể được thực hiện nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí đi lại.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Từ trải nghiệm thực tế, Hà Thu Phương - sinh viên Trường Đại học Trưng Vương (trụ sở tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Trước đây khi thuê trọ, em phải đến trực tiếp trụ sở Công an xã để xin giấy xác nhận cư trú nên mất khá nhiều thời gian. Từ khi sử dụng tài khoản VneID mức độ 2, mình có thể thực hiện ngay tại nhà, không cần đến cơ quan Công an.”

Bên cạnh rút ngắn quy trình, VNeID còn giúp giảm sự phụ thuộc vào giấy tờ, thông qua việc tích hợp nhiều loại thông tin cá nhân quan trọng trên cùng một nền tảng, như: Căn cước công dân điện tử, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe hay một số dữ liệu hành chính khác có thể được xuất trình nhanh chóng khi cần thiết.

Tương tự, theo anh Nguyễn Đức Thái và chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, cán bộ làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội, việc tích hợp các loại giấy tờ trên tài khoản điện tử VneID đã mang lại những tiện ích rõ rệt trong công việc và sinh hoạt. “Nhờ ứng dụng VNeID, chúng tôi không phải mang theo nhiều giấy tờ gốc” - anh Thái cho biết. Điều này không chỉ thuận tiện cho các giao dịch mà còn hạn chế rủi ro nếu chẳng may bị mất giấy tờ.

Với những tính năng ưu việt, VNeID được xem là nền tảng quan trọng trong việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước để phục vụ người dân. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, các thủ tục hành chính có thể được xử lý nhanh, minh bạch hơn, giảm trùng lặp trong kê khai thông tin. Tuy nhiên, từ thực tiễn sử dụng, người dân cũng cho rằng quá trình tích hợp dữ liệu không tránh khỏi những sai sót. “Đôi khi ứng dụng bị gián đoạn hoặc dữ liệu chưa hoàn toàn chính xác do khối lượng thông tin rất lớn và phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật” - chị Xuân nhận xét. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được hoàn thiện để nền tảng vận hành ổn định và hiệu quả hơn.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 giúp mỗi công dân thực hiện giao dịch điện tử thuận tiện, an toàn, tiết kiệm.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích nhưng ứng dụng VNeID vẫn đối mặt với thách thức về khoảng cách kỹ năng số, nhất là đối với người cao tuổi hoặc nhóm ít tiếp cận công nghệ. Việc xác thực định danh mức cao, thao tác trên thiết bị thông minh hay xử lý các tình huống kỹ thuật vẫn là rào cản với không ít người dân. Theo chị Xuân, “VNeID khá phù hợp với giới trẻ và dân văn phòng, nhưng với người lớn tuổi thì cần có thêm sự hỗ trợ trực tiếp để họ làm quen và sử dụng thành thạo”.

Có thể thấy VNeID đã và đang góp phần thay đổi cách tiếp cận dịch vụ công theo hướng thuận tiện, hiện đại hơn của người dân. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dữ liệu, việc tăng cường truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ người dân theo từng nhóm đối tượng là yêu cầu cấp thiết. Khi những “điểm nghẽn” trong ứng dụng định danh và xác thực điện tử quốc gia được tháo gỡ thì VNeID chính là “chìa khóa số” của công dân; là công cụ hiện thực hóa mục tiêu “không giấy tờ” và là “đầu mối kết nối” người dân với Chính phủ số, góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Đảng và Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Yến