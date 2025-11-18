Ghi nhận ở Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Với sự trợ giúp của hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại, giúp công tác phát hiện các bệnh lý và các tổn thương sâu nhanh chóng, chính xác, góp phần điều trị bệnh tật hiệu quả hơn. Những năm qua, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ các khoa, phòng trong điều trị bệnh hiệu quả. Nhiều ca bệnh hiểm nghèo đã được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, đem lại sự sống cho người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Lục - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp cùng ekip can thiệp cho người bệnh.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp (tiền thân là Khoa Chẩn đoán hình ảnh) của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 2003. Hiện Trung tâm có 54 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 tiến sĩ y khoa, 1 bác sĩ CKII, 5 bác sĩ CKI, 2 thạc sĩ y khoa và 7 bác sĩ đa khoa, còn lại là đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng viên. Hệ thống trang thiết bị của Trung tâm được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla; máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla; máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy; máy chụp mạch số hoá xoá nền; cùng các máy chụp X-quang khác, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn trong công tác chẩn đoán và điều trị.

Nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp trong phát hiện sớm, chính xác các bệnh lý và các tổn thương trong cơ thể người bệnh, Trung tâm luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên. Các kỹ thuật viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận các kỹ thuật khoa học và công nghệ mới trong chụp chiếu trên các thiết bị tạo ảnh y học như: Chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp X-quang, siêu âm can thiệp, góp phần quan trọng trong công tác khám và điều trị.

Hiện nay, với sự gia tăng các bệnh lý phức tạp khiến áp lực chẩn đoán và điều trị gia tăng, do vậy, chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp ngày càng phát huy được vai trò quan trọng. Bình quân mỗi ngày Trung tâm thực hiện chụp hình ảnh chẩn đoán từ 1.300 - 1.500 lượt bệnh nhân, can thiệp điều trị cho các bệnh nhân có bệnh lý phức tạp. Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Quang Lục - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, các bác sĩ và kỹ thuật viên thực hiện hàng ngày như: Chụp cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thần kinh gồm u não, nhồi máu não, xuất huyết não, u tuỷ, u đốt sống, thoát vị đĩa đệm; các bệnh lý phần mềm vùng cổ, tai mũi họng và hàm mặt; các bệnh lý tạng trong ổ bụng; các bệnh lý cơ xương khớp; các bệnh lý ung bướu, tim mạch và toàn thân; chụp cắt lớp vi tính chẩn đoán các bệnh lý não, mạch máu não, các bệnh lý động mạch vành tim, động mạch chủ và mạch máu ngoại biên, các bệnh lý ung bướu, các bệnh lý cơ xương khớp và phần mềm, các tổn thương do chấn thương. Đối với lĩnh vực điện quang can thiệp, các bác sĩ thường xuyên thực hiện các kỹ thuật nút mạch điều trị cho người bệnh ung thư gan, can thiệp mạch điều trị chảy máu đường tiêu hóa, nút mạch điều trị u phì đại tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, dị dạng mạch ngoại biên và mạch tạng, tạo luồng thông cửa chủ trong gan điều trị các biến chứng chảy máu tiêu hóa do xơ gan, can thiệp mạch phổi, nút mạch cầm máu trong chấn thương tạng đặc, dẫn lưu - đặt stent đường mật, dẫn lưu các ổ áp xe và ổ dịch, đốt sóng cao tần điều trị u gan, u tuyến giáp, tiêm giảm đau cột sống...

Những năm qua, Trung tâm tiên phong ứng dụng những kỹ thuật mới trong chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật tiên phong trong lĩnh vực điện quang can thiệp đảm bảo tiêu chí hiệu quả, an toàn cao nhất cho người bệnh.

Ông L.V.T, 58 tuổi là người quê Hải Phòng, suốt 5 năm phải sống với bệnh xơ gan biến chứng giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhiều lần, đã được điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, nguy cơ cao gây các biến chứng nặng có thể ảnh hưởng tính mạng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người bệnh biết được thông tin Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp đã can thiệp điều trị cho nhiều người bệnh tương tự. Sau khi được thăm khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật kiểm tra chuyên sâu, người bệnh được chẩn đoán: Giãn tĩnh mạch thực quản - dạ dày do tăng áp lực tĩnh mạch cửa/xơ gan mất bù - huyết khối lấp gần hoàn toàn thân và nhánh phải tĩnh mạch cửa, nguy cơ biến chứng vỡ các búi giãn rất cao. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ Trung tâm đã thực hiện can thiệp cho người bệnh bằng kỹ thuật TIPS (tạo luồng thông cửa chủ trong gan) kết hợp với nút các búi giãn tĩnh mạch thực quản - dạ dày nhằm cắt nguồn gây chảy máu. Đây là kỹ thuật can thiệp tiên tiến và là giải pháp tối ưu cho những người bệnh bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa đã biến chứng vỡ giãn tĩnh mạch thực quản - dạ dày. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, sức khỏe người bệnh hoàn toàn ổn định. Sau 3 ngày can thiệp, người bệnh khỏe mạnh, ăn uống sinh hoạt bình thường và được xuất viện. Kỹ thuật TIPS đã được bệnh viện thực hiện thường quy nhiều năm nay, giúp hàng trăm người bệnh thoát khỏi tình trạng chảy máu tiêu hoá nặng do xơ gan và trở lại với cuộc sống chất lượng hơn.

Trong 10 tháng năm 2025, Trung tâm đã thực hiện chụp cộng hưởng từ cho hơn 40 nghìn lượt người bệnh; chụp cắt lớp vi tính 128 dãy hơn 18 nghìn lượt; can thiệp mạch/can thiệp qua da hơn 500 trường hợp đảm bảo an toàn.

Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể và từng cán bộ, nhân viên, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng khám và điều trị tại Bệnh viện, nhiều lượt cán bộ, nhân viên được khen thưởng. Tiêu biểu như tiến sĩ - bác sĩ Trần Quang Lục - Giám đốc Trung tâm, thạc sĩ Đào Quang Anh, bác sĩ CKI Lê Mạnh Kiên; kỹ thuật viên Điêu Xuân Trường, Nguyễn Anh Vân... là những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo...

Xuân Hùng