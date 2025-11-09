Giá cả thị trường ngày 09 / 11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cam sành
15.500 đồng/kg
2
Quýt mini
39.900 đồng/kg
3
Chanh dây
37.900 đồng/kg
4
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
5
Khoai lang mật
30.000/kg
6
Nấm sò
45.000 đồng/kg
7
Dứa
20.000 đồng/quả
8
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
9
Cải thìa
25.000 đồng/ kg
11
Bánh bao nhân thịt heo trứng cút CP 320g
36.000 đồng/ gói
12
Bánh bao gà quay nấm hương CP 320g
35.000 đồng/ gói
13
Bánh bao nhân thịt heo Thọ Phát 250g
28.500 đồng/ gói
14
Pizza Hải sản vị Ý Manna 120g
39.500 đồng/ hộp
