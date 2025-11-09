Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 09 / 11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cam sành

15.500 đồng/kg

2

Quýt mini

39.900 đồng/kg

3

Chanh dây

37.900 đồng/kg

4

Chuối sáp

29.500 đồng/kg

5

Khoai lang mật

30.000/kg

6

Nấm sò

45.000 đồng/kg

7

Dứa

20.000 đồng/quả

8

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

9

Cải thìa

25.000 đồng/ kg

11

Bánh bao nhân thịt heo trứng cút CP 320g

36.000 đồng/ gói

12

Bánh bao gà quay nấm hương CP 320g

35.000 đồng/ gói

13

Bánh bao nhân thịt heo Thọ Phát 250g

28.500 đồng/ gói

14

Pizza Hải sản vị Ý Manna 120g

39.500 đồng/ hộp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 09 / 11/2025


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàng hóa Hải sản bánh bao Mini Cam khoai lang chanh dây trứng cút nấm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long