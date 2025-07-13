Giá cả thị trường ngày 13 /7 /2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Khoai tây
17.000 đồng/kg
2
Giá đỗ
25.000 đồng/kg
3
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
4
Khoai lang
20.000 đồng/kg
5
Dứa
17.000 đồng/quả
6
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
7
Dứa
17.000 đồng/quả
8
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
9
Mận xanh
30.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
17
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
18
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
19
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
20
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
21
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 17/7/2025
Giá cả thị trường ngày 16 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 15 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 14 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025
Giá cả thị trường ngày 9/7/2025
Giá cả thị trường ngày 8/7/2025