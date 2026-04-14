Giá cả thị trường ngày 14/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt ba chỉ
44.820 đồng/300g
2
Giò sống
36.900 đồng/200g
3
Thịt bò thái lát Vinabeef
75.900 đồng/200g
4
Ức gà phi lê có da
31.500 đồng/300g
5
Mề gà tươi
28.900 đồng/250g
6
Râu mực nhập khẩu
68.620 đồng/500g
7
Cá ngừ làm sạch
45.600 đồng/400g
8
Thanh long ruột đỏ
25.000 đồng/1kg
9
Chuối sứ
29.400 đồng/1.5kg
10
Cải bẹ xanh
5.000 đồng/400g
11
Giá đỗ sạch
10.500 đồng/300g
12
Tiêu xanh
9.500đồng/50g
13
Củ cải trắng
8.100 đồng/300g
14
Dầu đậu nành Simply 2 lít
129.000 đồng/Can 2 lít
15
Kem bánh cá vani đậu đỏ Celano 70g
20.000 đồng/chiếc
Kết Đoàn
