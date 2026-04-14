Giá cả thị trường ngày 14/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt ba chỉ

44.820 đồng/300g

2

Giò sống

36.900 đồng/200g

3

Thịt bò thái lát Vinabeef

75.900 đồng/200g

4

Ức gà phi lê có da

31.500 đồng/300g

5

Mề gà tươi

28.900 đồng/250g

6

Râu mực nhập khẩu

68.620 đồng/500g

7

Cá ngừ làm sạch

45.600 đồng/400g

8

Thanh long ruột đỏ

25.000 đồng/1kg

9

Chuối sứ

29.400 đồng/1.5kg

10

Cải bẹ xanh

5.000 đồng/400g

11

Giá đỗ sạch

10.500 đồng/300g

12

Tiêu xanh

9.500đồng/50g

13

Củ cải trắng

8.100 đồng/300g

14

Dầu đậu nành Simply 2 lít

129.000 đồng/Can 2 lít

15

Kem bánh cá vani đậu đỏ Celano 70g

20.000 đồng/chiếc

Kết Đoàn

