Giá cả thị trường ngày 15/11/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nước tương Ông Chà Và 500ml
15.500 đồng/chai
2
Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca 500ml
26.000 đồng/ chai
3
Nước tương thượng hạng Nam Dương 500ml
41.000 đồng/ chai
4
Nước tương tỏi ớt Chinsu 330ml
21.000 đồng/ chai
5
Sữa lúa mạch Nuvi cacao 180ml
265.000 đồng/thùng
6
Sữa đặc ngôi sao Phương Nam (380g)
21.000 đồng/hộp
7
Cháo tươi ếch đậu Hà Lan Cây Thị
24.500 đồng/gói
8
Cháo thịt bò Vifon
10.400 đồng/ gói
9
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
10
Bao tử cá basa
124.000 đồng/ kg
11
Cá Basa tươi
52.900 đồng/kg
12
Trai sông
24.900 đồng/kg
13
Cá hồi
520.000 đồng/kg
14
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
15
Cá ngần
190.500 đồng/ kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 20/11/2025
Giá cả thị trường ngày 19/11/2025
Giá cả thị trường ngày 18/11/2025
Giá cả thị trường ngày 17/11/2025
Giá cả thị trường ngày 16/11/2025
Giá cả thị trường ngày 14/11/2025
Giá cả thị trường ngày 13/11/2025