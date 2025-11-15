Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 15/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nước tương Ông Chà Và 500ml

15.500 đồng/chai

2

Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca 500ml

26.000 đồng/ chai

3

Nước tương thượng hạng Nam Dương 500ml

41.000 đồng/ chai

4

Nước tương tỏi ớt Chinsu 330ml

21.000 đồng/ chai

5

Sữa lúa mạch Nuvi cacao 180ml

265.000 đồng/thùng

6

Sữa đặc ngôi sao Phương Nam (380g)

21.000 đồng/hộp

7

Cháo tươi ếch đậu Hà Lan Cây Thị

24.500 đồng/gói

8

Cháo thịt bò Vifon

10.400 đồng/ gói

9

Gầu bò Argentina 300g

89.000 đồng/khay

10

Bao tử cá basa

124.000 đồng/ kg

11

Cá Basa tươi

52.900 đồng/kg

12

Trai sông

24.900 đồng/kg

13

Cá hồi

520.000 đồng/kg

14

Cá nục bỏ xương

100.000 đồng/kg

15

Cá ngần

190.500 đồng/ kg

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 15/11/2025


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Argentina Ngôi sao Hàng hóa Sữa Thịt bò Hà lan giá bán cá hồi cá nục
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long