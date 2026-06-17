Giá cả thị trường ngày 17/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo râu Lai Châu túi 5kg
195.000 đồng/túi
2
Bột bánh bao Mikko gói 400g
26.500 đồng/gói
3
Ba rọi rút sườn heo
149.000 đồng/kg
4
Giò sống khay 200g
36.900 đồng/khay
5
Cá hồi Hoco cắt khúc nhập khẩu Chi Lê khay 200g
90.000 đồng/khay
6
Nấm linh chi trắng nội địa Trung gói 150g
19.000 đồng/gói
7
Rau muống
15.000 đồng/kg
8
Măng cụt
55.000 đồng/kg
9
Sầu riêng Ri-6 chưa tách vỏ
89.000 đồng/kg
10
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 1 lít
44.500 đồng/hộp
11
Lốc 6 lon nước giải khát Coca Cola 320ml
45.000 đồng/lốc
12
Thùng 24 chai nước uống thể thao Aquarius 390ml
202.000 đồng/thùng
13
Sữa tắm gội toàn thân Carrie Junior hương chery chai 700g
201.000 đồng/chai
14
Nước súc miệng P/S Expert Protection Pro Complete chai 500ml
73.700 đồng/chai
15
Khăn tắm bamboo WinMart Home 60*120*334g
186.400 đồng/chiếc
Kết Đoàn
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