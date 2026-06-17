Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 17/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo râu Lai Châu túi 5kg

195.000 đồng/túi

2

Bột bánh bao Mikko gói 400g

26.500 đồng/gói

3

Ba rọi rút sườn heo

149.000 đồng/kg

4

Giò sống khay 200g

36.900 đồng/khay

5

Cá hồi Hoco cắt khúc nhập khẩu Chi Lê khay 200g

90.000 đồng/khay

6

Nấm linh chi trắng nội địa Trung gói 150g

19.000 đồng/gói

7

Rau muống

15.000 đồng/kg

8

Măng cụt

55.000 đồng/kg

9

Sầu riêng Ri-6 chưa tách vỏ

89.000 đồng/kg

10

Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 1 lít

44.500 đồng/hộp

11

Lốc 6 lon nước giải khát Coca Cola 320ml

45.000 đồng/lốc

12

Thùng 24 chai nước uống thể thao Aquarius 390ml

202.000 đồng/thùng

13

Sữa tắm gội toàn thân Carrie Junior hương chery chai 700g

201.000 đồng/chai

14

Nước súc miệng P/S Expert Protection Pro Complete chai 500ml

73.700 đồng/chai

15

Khăn tắm bamboo WinMart Home 60*120*334g

186.400 đồng/chiếc

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 17/6/2026

Giá cả thị trường ngày 17/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nước giải khát Nấm linh chi Nhập khẩu Nước uống Rau muống Sầu riêng Thể thao Hàng hóa Lai châu
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