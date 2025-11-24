Giá cả thị trường ngày 24 / 11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa chua TH true Yogurt 180ml
32.500 đồng/ lốc
2
Sữa chua Fristi 80ml
25.000 đồng/ lốc
3
Sữa chua uống Nutri boost cam 170ml
10.000 đồng/ chai
4
Sữa chua Vinamilk
25.000 đồng/lốc
5
Sữa chua uống lên men Yakult 65ml
26.000 đồng/ lốc
6
Cá nục sốt cà 3 Cô gái 190g
25.000 đồng/hộp
7
Cá thu sốt cà Vega 155g
14.000 đồng/hộp
8
Cá ngừ ngâm dầu Tuna 140g
25.000 đồng/ hộp
9
Pate cột đèn Hải Phòng 150g
23.000 đồng/ hộp
10
Cà chua Beef Việt Gap
30.700đồng/ kg
11
Dưa leo baby Việt Gap
25.000đồng/ kg
12
Nấm kim châm Hàn Quốc 150g
14.900 đồng/ gói
13
Nấm đông cô 150g
21.000 đồng/ gói
14
Nấm rơm 200g
20.000 đồng/ túi
15
Bông điên điển 200g
18.000 đồng/ túi
