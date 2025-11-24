Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 24 / 11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sữa chua TH true Yogurt 180ml

32.500 đồng/ lốc

2

Sữa chua Fristi 80ml

25.000 đồng/ lốc

3

Sữa chua uống Nutri boost cam 170ml

10.000 đồng/ chai

4

Sữa chua Vinamilk

25.000 đồng/lốc

5

Sữa chua uống lên men Yakult 65ml

26.000 đồng/ lốc

6

Cá nục sốt cà 3 Cô gái 190g

25.000 đồng/hộp

7

Cá thu sốt cà Vega 155g

14.000 đồng/hộp

8

Cá ngừ ngâm dầu Tuna 140g

25.000 đồng/ hộp

9

Pate cột đèn Hải Phòng 150g

23.000 đồng/ hộp

10

Cà chua Beef Việt Gap

30.700đồng/ kg

11

Dưa leo baby Việt Gap

25.000đồng/ kg

12

Nấm kim châm Hàn Quốc 150g

14.900 đồng/ gói

13

Nấm đông cô 150g

21.000 đồng/ gói

14

Nấm rơm 200g

20.000 đồng/ túi

15

Bông điên điển 200g

18.000 đồng/ túi

Đoàn Kết

Đoàn Kết

 Từ khóa: Sữa chua giá cả thị trường Lốc Hải phòng Hàn quốc Vinamilk Hàng hóa Cà chua Cam nấm
