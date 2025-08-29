Giá cả thị trường ngày 29/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cá trắm
70.000 đồng/kg
2
Cá chép
65.000 đồng/kg
3
Cá rô phi
50.000 đồng/kg
4
Khoai tây
17.000 đồng/kg
5
Giá đỗ
25.000 đồng/kg
6
Khoai lang
20.000 đồng/kg
7
Đậu
5.000 đồng/miếng
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Nho đỏ có hạt
80.000 đồng/kg
11
Táo Evy
190.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
15
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
16
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
Đoàn Kết
