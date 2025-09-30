Giá cả thị trường ngày 30/9/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bí đỏ hồ lô
15.900 đồng/ kg
2
Bắp cải tím
20.000 đồng/ kg
3
Rau mùng tơi
32.500 đồng/ kg
4
Cốt me 250g
21.900 đồng/ hộp
5
Mực sốt kim chi
77.400 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/hộp
7
Táo Envy
320.000 đồng/kg
8
Cam sành
15.800 đồng/ kg
9
Táo Fuji
110.000 đồng/kg
10
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
11
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
12
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
13
Cá trắm
70.000 đồng/kg
14
Cá chép
65.000 đồng/kg
15
Cá rô phi
50.000 đồng/kg
Đoàn kết
Giá cả thị trường ngày 4/10/2025
Giá cả thị trường ngày 3/10/2025
Giá cả thị trường ngày 2/10/2025
Giá cả thị trường ngày 1/10/2025
Giá cả thị trường ngày 29/9/2025
Giá cả thị trường ngày 26/9/2025
Giá cả thị trường ngày 25/9/2025