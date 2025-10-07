Giá cả thị trường ngày 7/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kem socola Celano (307g)
60.000 đồng/hộp
2
Kem Vinamil (220g)
34. 000 đồng/hộp
3
Kem Caramel muối Celano (307g)
70.000 đồng/hộp
4
Kem sầu riêng Merino
9.000/que
5
Kem socola hạnh nhân Celano
20.500 đồng/que
6
Sữa chua dẻo phomai Merino
6.000 đồng/túi
7
Sữa milo lúa mạch (180ml)
32.000 đồng/lốc
8
Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)
33.500 đồng/lốc
9
Xúc xích heo C.P (200g)
25.000 đồng/gói
10
Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng
18.000 đồng/gói
11
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Bầu
18.900 đồng/kg
14
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
15
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
Đoàn Kết
