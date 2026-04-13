Giá dầu tăng vọt 8%, vượt ngưỡng 100 USD/thùng

Giá xăng dầu tại Hàn Quốc ngày 22/3. (Nguồn: Yonhap)

Giá dầu đã tăng mạnh lên trên ngưỡng 100 USD/thùng tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 13/4, trong bối cảnh Hải quân Mỹ chuẩn bị thực hiện lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Động thái này có thể làm tê liệt việc xuất khẩu dầu của Iran sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Vào lúc 6 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent tăng 7,60 USD, tương đương 7,98%, lên 102,80 USD/thùng, sau khi đã giảm nhẹ 0,75% vào ngày thứ Sáu tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 8,31 USD, hay 8,61%, lên 104,88 USD/thùng, phục hồi mạnh mẽ sau mức giảm 1,33% ở phiên trước.

Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz. Quyết định này đã đẩy căng thẳng lên cao sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với Iran không thể tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đe dọa trực tiếp đến lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần qua

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng giá dầu và xăng có thể sẽ duy trì ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo các lực lượng của nước này sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông đường biển ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng ngày 13/4 theo giờ miền Đông (tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee, nhận định rằng thị trường hiện nay phần lớn đã quay trở lại tình hình như thời điểm trước khi có lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là hiện tại Mỹ sẽ chặn cả nguồn cung dầu liên quan đến Iran với lưu lượng lên tới 2 triệu thùng/ngày đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích Brian Martin và Daniel Hynes từ ngân hàng ANZ nhận định rằng, động thái này không chỉ kiềm chế xuất khẩu từ các nhà sản xuất dầu tại Vịnh Ba Tư mà còn hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Iran, từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung mà thị trường đang phải đối mặt.

Nguồn TTXVN