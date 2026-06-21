Giá vàng hôm nay (21-6): Tăng vọt

Giá vàng hôm nay (21-6): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đảo chiều tăng mạnh so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 1,7 triệu đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật 5 giờ 30 phút sáng 21-6 như sau:

Giá vàng hôm nay (21-6): Giá vàng miếng, giá vàng nhẫn bật tăng. Ảnh minh họa: mekongasean.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật 5 giờ 30 phút sáng 21-6 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt tăng ở hầu hết các thương hiệu. Mức tăng cao nhất 1,7 triệu đồng/lượng; mức niêm yết giá cao nhất là 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng. Vàng nhẫn Phú Quý có mức bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác và bằng giá sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.156,7 USD/ounce (tương đương 132,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 373,4 USD/ounce, tương đương giảm 8,25% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Ảnh minh họa: kitco.com

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% trong cuộc họp hôm thứ Tư. Thị trường hiện không còn tập trung vào khả năng cắt giảm lãi suất mà đang bắt đầu định giá rủi ro Fed sẽ tăng lãi suất trong năm 2026. Một số ước tính cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 là 38,5%, tháng 9 là 51,7%, và khả năng có hai lần tăng lãi suất trước cuối năm vẫn còn hiện hữu.

Sự điều chỉnh kỳ vọng này tiếp tục làm nổi bật yếu tố chi phí cơ hội bất lợi đối với vàng, ngay cả khi giá dầu thô đã giảm khỏi các mức được hỗ trợ bởi rủi ro chiến tranh.

Áp lực bán vàng hiện mang tính giảm rủi ro hơn là tháo chạy. Theo Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường của CMC Markets, đợt giảm giá hiện nay của vàng ít mang tính bán tháo hơn. Ông cho biết đà giảm diễn ra khá trật tự dù giá vàng đã mất hơn 200 USD chỉ trong vài ngày.

Booth nhấn mạnh rằng, tín hiệu quan trọng hơn hiện nay là nhu cầu vàng vật chất. Việc phí bảo hiểm vàng tại Trung Quốc và các thị trường lớn khác suy yếu đã làm mất đi một nguồn hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Điều này khiến vàng thiếu động lực riêng, trừ khi triển vọng kinh tế vĩ mô quay trở lại hướng lãi suất thấp hơn hoặc xuất hiện những căng thẳng mới trên thị trường.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro địa chính trị hàng đầu đối với thị trường. Tuy nhiên, tác động hiện tại của khu vực này đối với lạm phát đã giảm so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Hoạt động vận tải thương mại đã bắt đầu được nối lại sau biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Đối với vàng, đây là một tình huống khá bất lợi: Giá dầu thấp hơn làm giảm nhu cầu phòng ngừa lạm phát. Căng thẳng Mỹ - Iran chưa được giải quyết hoàn toàn vẫn duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng đang chịu áp lực chủ yếu từ kỳ vọng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2026, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu duy trì sức mạnh. Trong ngắn hạn, vàng vẫn được hỗ trợ phần nào bởi các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, nhưng sự suy yếu của nhu cầu vật chất và giá dầu giảm đang hạn chế khả năng phục hồi mạnh của vàng. Nếu vàng mất mốc 4.121 USD, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng; ngược lại, việc vượt 4.200 USD/ounce sẽ là tín hiệu tích cực cho xu hướng tăng trở lại.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,459 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,535 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,081 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,114 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2,082 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,127 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 64,82 USD/ounce.

Theo qdnd.vn