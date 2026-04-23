Giá vàng hôm nay 23/4/2026: Tiếp đà trượt dốc, vàng SJC mất mốc cao

Giá vàng hôm nay 23/4/2026 trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều theo thế giới và sự suy giảm tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/4/2026

Tới 20h ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.750 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.762 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/4 cao hơn khoảng 9,6% (tương đương tăng 415 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/4.

Vàng giảm chủ yếu do đồng USD tăng mạnh trở lại, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn từ căng thẳng Trung Đông. Iran đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn về eo biển Hormuz cũng như khả năng tấn công các cơ sở dầu mỏ của các nước tại Trung Đông.

Bất ổn khu vực có thể khiến thị trường tài chính biến động mạnh, qua đó khiến vàng bị bán tháo.

Giá vàng trong nước giảm dần đều.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - tăng lên 98,5 điểm.

Khu vực Trung Đông vẫn nóng rực dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang bị đình trệ, rút ​​lại những lời đe dọa nối lại giao tranh ngay cả khi eo biển Hormuz gần như bị đóng kín.

Ông Trump cho biết Pakistan, bên trung gian chính giữa các bên tham chiến, đã yêu cầu Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công mới. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại cho việc vận chuyển dầu khí.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/4/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 22/4, giá vàng miếng SJC và vàng tiếp tục giảm theo giá thế giới và sự suy giảm của đồng USD so với VND.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 22/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 167,5-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,3-169,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 167-169,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 22/4 ở mức 26.570 đồng/USD (mua) và 26.600 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Như vậy, trong ngắn hạn, giá vàng chịu nhiều áp lực giảm. Giá dầu thô hiện vẫn quanh mức 90 USD/thùng và được dự báo còn treo cao do những hạn chế trong vận chuyển dầu thô sẽ kéo dài nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc... Giá dầu có thể tăng cao đến mức đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái nếu xung đột tiếp diễn.

Tình hình Trung Đông cũng nóng lên sau khi Iran cảnh báo láng giềng “chuẩn bị vĩnh biệt sản xuất dầu”. Theo đó, đại diện Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này có thể tung đòn nhắm vào những mỏ dầu và nhà máy lọc dầu lớn tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Arab Saudi, Kuwait, Qatar và Bahrain nếu họ tiếp tục hỗ trợ Mỹ.

Những thông tin về dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực cùng với kỳ vọng lãi suất từ Fed đã củng cố sức mạnh cho đồng bạc xanh, qua đó gây áp lực lên vàng.

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 bất ngờ tăng đột phá, thêm 1,7%, làm sống dậy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Bên cạnh đó, ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đưa ra những tín hiệu “diều hâu” về chính sách tiền tệ.

Theo vietnamnet.vn