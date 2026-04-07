Giá vàng hôm nay (trưa 7-4): Lao dốc

Giá vàng hôm nay (trưa 7-4), đồng loạt giảm cả vàng miếng và vàng nhẫn. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 173 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Giá vàng hôm nay (trưa 7-4): Lao dốc. Ảnh: 24h.com.vn

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 169,2 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng bán ra ở chiều bán ra so với sáng nay.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn Doji 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171,1 - 173,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng 51 USD so với sáng qua, hiện ở mức 4.657 USD/ounce, tăng.

Tình hình địa chính trị căng thẳng tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi phía Iran từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời để mở lại eo biển Hormuz, bất chấp áp lực từ tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ thực hiện các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 7-4 theo giờ Mỹ.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 72,81 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 0,6% xuống 1.976,21 USD/ounce.

Nguồn qdnd