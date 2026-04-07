Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng hôm nay (trưa 7-4): Lao dốc

Giá vàng hôm nay (trưa 7-4), đồng loạt giảm cả vàng miếng và vàng nhẫn. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 173 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 169,2 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng bán ra ở chiều bán ra so với sáng nay.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn Doji 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171,1 - 173,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng 51 USD so với sáng qua, hiện ở mức 4.657 USD/ounce, tăng.

Tình hình địa chính trị căng thẳng tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi phía Iran từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời để mở lại eo biển Hormuz, bất chấp áp lực từ tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ thực hiện các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 7-4 theo giờ Mỹ.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 72,81 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 0,6% xuống 1.976,21 USD/ounce.

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long