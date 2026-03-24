Giá vàng ngày 24/3: Đồng loạt tăng mạnh trở lại sau chuỗi lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay, 24/3, bật tăng sau chuỗi lao dốc, giao dịch ở mức 4.321,7 USD/ounce nhờ xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 167,9 triệu đồng/lượng và 167,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch hôm nay (24/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tăng mạnh; thậm chí, giá vàng DOJI tăng hơn 4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng phục hồi, tiến lên trên ngưỡng 4.300 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 24/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 164,9-167,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 164,7 triệu đồng/lượng, bán ra 167,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 164,9 triệu đồng/lượng và bán ra 167,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 164,9-167,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 164,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 167,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 164,9-167,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 165,5-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 165,8-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 12 giờ ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.321,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm hoãn các biện pháp leo thang tại Trung Đông. Điều này khiến giá dầu đảo chiều giảm mạnh, qua đó giúp làm hạ nhiệt lo ngại lạm phát toàn cầu.

Trước đó, giá vàng trên thị trường thế giới có lúc lùi về dưới 4.100 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng tại Iran leo thang kéo theo giá dầu tăng vọt, tạo ra nhu cầu thanh khoản đặc biệt đối với đồng USD trên thị trường tài chính toàn cầu và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Giới phân tích nhận định dù đã thu hẹp đà giảm, kim loại quý sẽ phải trải qua giai đoạn giằng co do những bất ổn trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Nếu xung đột kéo dài và đồng USD tiếp tục mạnh lên, dòng tiền đầu tư sẽ nghiêng về “đồng bạc xanh”, qua đó tạo sức ép nhất định lên giá vàng trong thời gian tới.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 99,42 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,383%; thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump; giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 100,06 USD/thùng đối với dầu Brent và 91,77 USD/thùng với dầu WTI.

Nguồn nhandan.vn