Giá vàng sáng 4/4 tiếp tục xu hướng hồi phục

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4,676 USD/ounce, tăng khoảng 3% so với đầu tuần, thị trường vẫn đang phản ứng mạnh với các thông tin từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn 9999. Ảnh TTXVN

Trong nước, tính đến 7 giờ sáng 4/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Tương tự, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 700.000 đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 171 - 174,5 triệu đồng lượng (mua vào - bán ra). Còn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng trong nước vẫn đang bám sát xu hướng giá thế giới.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần với mức tăng 3%, vượt qua mốc 4.600 USD/ounce, tuy nhiên, kim loại quý này đã gặp trở ngại vào thứ Tư và thứ Năm, khi giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce. Thị trường vàng thế giới hiện đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài.

Diễn biến về giá cho thấy, kim loại quý này vẫn đang bị giằng co do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trong phần lớn tuần qua, vàng và bạc đã chứng kiến đà tăng mạnh trở lại khi các nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng cuộc chiến sẽ sớm được giải quyết.

Theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, lời hứa đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá của Tổng thống Donald Trump trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước đó của ông về việc chấm dứt xung đột trong vòng 2 - 3 tuần nếu các cuộc đàm phán thành công. Ông cho rằng, việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài sẽ là một thảm họa thực sự đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời lưu ý rằng sự không chắc chắn này sẽ tiếp tục tạo ra những trở ngại cho giá vàng.

