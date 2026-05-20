Thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đẩy mạnh đưa cơ giới vào sản xuất, từ làm đất, gieo cấy đến thu hoạch và chế biến, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản. Đây là “chìa khóa” để chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nông dân.

Nông dân xã Đông Thành sử dụng máy gặt đập liên hoàn trong thu hoạch lúa.

Chuẩn bị bước vào vụ gặt lúa xuân, gia đình bà Hà Thị Kim Liên ở xã Phùng Nguyên lo thuê máy gặt và máy làm đất để gieo cấy vụ mùa. Bà Liên chia sẻ: Gia đình tôi có 5 sào ruộng. Từ nhiều năm nay, việc làm đất, thu hoạch đều được gia đình thuê máy móc của HTX Dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Lại ở xã Bản Nguyên thực hiện. Từ năm ngoái, việc phun thuốc cũng được HTX triển khai bằng máy bay không người lái và gia đình tôi cũng thuê luôn dịch vụ của HTX. Nhờ có máy móc đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong các khâu, bảo vệ được sức khỏe, tăng thu nhập.

Những năm gần đây, nông dân trong tỉnh đã chú trọng đầu tư, đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Tỉnh đã khuyến khích các địa phương hỗ trợ nông dân tiếp cận máy móc hiện đại, từ các thiết bị làm đất, gieo trồng đến hệ thống thu hoạch, sơ chế.

Nhiều mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ cho thấy hiệu quả rõ rệt: thời gian lao động giảm mạnh, chi phí sản xuất được tối ưu, trong khi năng suất mùa vụ tăng ổn định. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, giúp hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện để máy móc được ứng dụng rộng rãi hơn.

Nhiều hộ nông dân đã chủ động đầu tư máy nông nghiệp hoặc tham gia dịch vụ cơ giới, từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang chuyên nghiệp. Những chuyển biến này góp phần tạo nền tảng để Phú Thọ phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với yêu cầu của thị trường và xu thế sản xuất bền vững.

Theo thống kê, hiện nay, tổng số máy móc sử dụng trong sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh đạt hơn 80 nghìn chiếc. Mức độ cơ giới hóa các khâu thuộc lĩnh vực trồng trọt luôn được duy trì ở mức cao trên một số cây trồng chính như lúa, ngô và chè. Đối với cây lúa, cơ giới hóa khâu làm đất đạt 95,6%; khâu chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật đạt 56,8%; khâu thu hoạch đạt 66,1%. Đối với cây ngô, cơ giới hóa khâu làm đất đạt 90%; khâu chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật đạt 76%; khâu thu hoạch đạt 35%. Đối với cây chè, cơ giới hóa khâu chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật đạt 93%; khâu thu hoạch đạt 85%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận định: Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, là giải pháp then chốt giúp giảm sức lao động thủ công, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu lao động nông thôn, góp phần hiện đại nền nông nghiệp. Nhờ các chính sách hỗ trợ và sự chủ động của người dân, hầu hết diện tích cây trồng, thủy sản đều được áp dụng cơ giới; điển hình là cơ giới hóa trong làm đất cây trồng hàng năm, trong đó làm đất trồng lúa đạt trên 95%, làm đất trồng ngô, lạc đạt trên 90%...

Thúc đẩy cơ giới hóa không chỉ giúp sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả mà còn mở ra hướng phát triển mới cho toàn ngành. Khi máy móc dần thay thế sức lao động thủ công, người nông dân có điều kiện tập trung vào quản lý quy trình, nâng cao kỹ năng và áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

Điều này giúp chất lượng nông sản được kiểm soát tốt hơn, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn và thị trường tiêu thụ ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, cơ giới hóa trở thành động lực quan trọng giúp tỉnh Phú Thọ xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn trong thời gian tới.

Quân Lâm