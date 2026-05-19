Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động

Chiều 19/5, tại Công ty TNHH Compal Việt Nam, KCN Bá Thiện, xã Bình Tuyền, Sở Nội vụ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học trên địa bàn cùng nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp: Công ty TNHH Compal Việt Nam, Công ty TNHH Arcadyan Technology Việt Nam, Công ty TNHH Shinwon Ebenzer, Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam, Công ty TNHH Sunway Comunication Việt Nam; Công ty TNHH VPIC1, Công ty TNHH Jahwa Vina đã trực tiếp thông tin khái quát về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhu cầu tuyển dụng lao động trong thời gian tới cũng như các chế độ, chính sách dành cho người lao động.

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hiện nay chủ yếu tập trung ở các vị trí lao động kỹ thuật, công nhân sản xuất và nhân lực có tay nghề, do đó, các doanh nghiệp mong muốn được ký kết hợp đồng tuyển dụng trực tiếp với các cơ sở đào tạo nhằm giảm bớt khâu trung gian, bảo đảm nguồn lao động ổn định và chất lượng.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cạnh tranh tuyển dụng lao động một cách lành mạnh, tránh tình trạng lôi kéo lao động gây mất ổn định quan hệ lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như nguy cơ phát sinh đình công, lãn công trong doanh nghiệp.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động; hỗ trợ các chính sách về nhà ở cho công nhân, an sinh xã hội, phương tiện đi lại và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Đại diện Trường Đại học Hùng Vương cho biết nhà trường đang tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng nghề, đánh giá đầu ra, tổ chức cho sinh viên thực tập, làm thêm tại doanh nghiệp và hỗ trợ tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc, Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp, Cao đẳng nghề Việt Xô... đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ hơn với cơ sở đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại. Đồng thời kiến nghị tỉnh nghiên cứu quy định tỷ lệ lao động qua đào tạo trong doanh nghiệp; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã qua đào tạo nghề; mở rộng đối tượng được hỗ trợ tiền học nghề...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Công Thắng nhấn mạnh, việc giải quyết nhu cầu tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định thị trường lao động của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, kết nối cung - cầu lao động; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần nâng cao chế độ đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững.

