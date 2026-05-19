Phát triển kinh tế tập thể ở Tây Cốc

Là địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, với khoảng 70% dân số tham gia lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tây Cốc luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Thành viên HTX bưởi huyền thoại Phú Lâm trao đổi kỹ thuật chăm sóc bưởi.

Hiện nay, xã Tây Cốc đang có 3 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, gồm: HTX bưởi Hoàng Hoa Phú Lâm, HTX bưởi huyền thoại Phú Lâm và HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vân Hùng với tổng số 268 thành viên. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn hơn 10 tổ hợp tác đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cung cấp cây giống lâm nghiệp; bóc tách, chế biến gỗ; sản xuất, chế biến chè; sản xuất mật ong; trồng bưởi, chanh tứ thì....

Diện tích bưởi của xã hiện đạt hơn 486 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm hơn 371 ha, 90 ha được công nhận đạt chứng chỉ VietGAP, có 1 sản phẩm bưởi đạt OCOP 3 sao, sản lượng ước đạt 7.145 tấn, giá trị sản phẩm đạt 55 tỷ đồng. Bên cạnh cây bưởi, toàn xã cũng có khoảng 77 ha chanh tứ thì đang cho sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện cả 2 HTX bưởi đều hoạt động hiệu quả, tập trung hướng dẫn thành viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc diện tích cây bưởi, tổ chức giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ đầu ra cho sản lượng tại địa phương. Cùng với phát triển sản xuất, địa phương luôn chú trọng công tác bảo vệ, quảng bá và phát triển thương hiệu bưởi đặc sản, duy trì hiệu quả việc dán tem truy xuất nguồn gốc, tích cực tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm để giới thiệu quảng bá sản phẩm... Bên cạnh cây bưởi, cây chè cũng là thế mạnh của địa phương với gần 300ha đang cho sản phẩm, hiện tại sản phẩm chè xanh Vân Hùng của HTX Dịch vụ và nông nghiệp tổng hợp Vân Hùng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Cùng với cây bưởi, cây chanh tứ thì đang được HTX Dịch vụ Nông nghiệp Vân Hùng đưa vào trồng, bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Ông Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Cốc cho biết: Kinh tế tập thể đang phát huy hiệu quả rõ nét trong nâng cao năng lực cộng đồng, khơi dậy tinh thần hợp tác và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, từ manh mún nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác, hình thành các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các cá nhân có điều kiện, tâm huyết đứng ra thành lập thêm các HTX, tổ hợp tác dựa trên thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương như cây ăn quả có múi; cây chè, chế biến lâm sản... nhằm mở rộng liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân.

Quân Lâm