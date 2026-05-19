Tín dụng chính sách tạo đòn bẩy phát triển kinh tế ở Lạc Thủy

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Lạc Thủy mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được hình thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn lực tiếp sức nông dân

Gia đình anh Phạm Hồng Hà ở khu 5, xã Lạc Thủy được vay 70 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Anh đầu tư mua 3 con bò, sau 2 năm đàn bò đã phát triển lên 16 con. Ngoài chăn nuôi, anh Hà còn làm nghề mộc. Thu nhập của gia đình anh Hà đạt khoảng 200 triệu đồng/năm. Anh Hà chia sẻ: “Nguồn vốn chính sách lãi suất thấp, thủ tục thuận lợi giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Nếu không có vốn vay ưu đãi thì rất khó để mở rộng chăn nuôi như hiện nay”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thư ở thôn Đồng Bong trước đây thuộc diện cận nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên thu nhập bấp bênh. Năm 2024, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, bà Thư được tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, gia đình bà đầu tư mở rộng diện tích trồng na lên 2ha. Hiện nay, kinh tế gia đình bà ổn định, trả lãi đúng hạn.

Từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà Nguyễn Thị Thư ở thôn Đồng Bong, xã Lạc Thủy đầu tư trồng na, phát triển kinh tế ổn định.

Không riêng gia đình anh Hà, bà Thư, nhiều hộ dân tại xã Lạc Thuỷ đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách để phát triển các mô hình chăn nuôi dê, bò sinh sản, trồng cây ăn quả, sản xuất kinh doanh dịch vụ... Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đến nay xã Lạc Thủy thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt gần 200 tỷ đồng với 3.977 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, cận nghèo... Nguồn vốn được giải ngân đúng đối tượng, phát huy hiệu quả.

Sử dụng vốn ngày càng hiệu quả

Để nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả, chính quyền địa phương phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng chí Hoàng Quốc Đạt - Chủ tịch UBND xã Lạc Thủy cho biết: “Địa phương phối hợp rà soát đúng đối tượng có nhu cầu vay vốn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Nhiều hộ sau khi được vay vốn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,18%”.

Cùng với đó, các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn duy trì sinh hoạt định kỳ, giúp người dân nâng cao ý thức trả nợ, trả lãi đúng hạn. Nhờ vậy, nhiều năm liền xã không có nợ quá hạn lớn phát sinh.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Thuỷ giải ngân vốn vay đúng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Thủy cho biết, đơn vị luôn ưu tiên nguồn vốn cho các địa phương có nhu cầu chính đáng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các tổ chức hội nhận ủy thác nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Qua đánh giá, đa số hộ vay tại xã Lạc Thuỷ sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ nông dân ở xã Lạc Thuỷ đã có thêm động lực vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Những mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

Đinh Thắng