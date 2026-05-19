Khởi công Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu

Ngày 19/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Dự án khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.

Dự án được triển khai tại khu 12, phường Thanh Miếu với tổng vốn đầu tư dự kiến 355 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng mức đầu tư. Tổng diện tích thực hiện dự án là 3.834m2, trong đó diện tích đất xây dựng công trình 1.584m2. Theo thiết kế, dự án gồm 1 tòa nhà ở xã hội cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm, có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 221 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 1.000 người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; không chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; phát triển các khu đô thị mới cùng hệ thống công trình dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế; từng bước hình thành diện mạo đô thị Việt Trì văn minh, hiện đại, đồng bộ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị; tổ chức thi công bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện dự án; phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong quý IV/2027 theo chủ trương đã được phê duyệt.

UBND tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với sự quyết tâm của tỉnh, sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương cùng năng lực, uy tín của chủ đầu tư, Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu được kỳ vọng sẽ trở thành công trình có ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, góp phần xây dựng đô thị Việt Trì ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Đức Anh