Phú Thọ có thêm 4 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách 40 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao năm 2026. Tỉnh Phú Thọ có thêm 4 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia - cấp cao nhất trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Cả 4 sản phẩm đều thuộc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Qua đó, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 9 sản phẩm.

Bốn sản phẩm được công nhận gồm: Mật ong Tam Đảo đặc biệt, Mật ong Gừng, Tacumin và Rượu MOTA HONEY. Đây đều là những sản phẩm tiêu biểu, được đầu tư bài bản về chất lượng, công nghệ chế biến và xây dựng thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

4 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo.

Tiền thân từ những đàn ong được gây dựng dưới chân núi Tam Đảo từ năm 1961, Honeco từng bước khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển bền vững, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, doanh nghiệp là một trong những đơn vị tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực nuôi ong, sản xuất và chế biến mật ong sạch chất lượng cao, với nhiều sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước EU.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Honeco là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, chế biến sâu các sản phẩm từ mật ong kết hợp với thảo dược và nông sản tự nhiên. Các dây chuyền sản xuất đều đạt tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000 và GMP, góp phần tạo ra nhiều dòng sản phẩm cao cấp được người tiêu dùng đánh giá cao như Tacumin, Đông trùng hạ thảo sữa ong chúa, Mật ong chanh leo, Mật ong quất gừng sả...

Việc có 4 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 5 sao quốc gia không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo mà còn góp phần khẳng định chất lượng, uy tín thương hiệu nông sản Phú Thọ trên thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời cho thấy hiệu quả từ định hướng phát triển sản phẩm OCOP theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững của địa phương.

