Xuân Lãng tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là “chìa khóa” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hạ tầng địa phương, xã Xuân Lãng đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Lãng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các dự án về đích đúng hẹn, tạo đà bứt phá cho diện mạo nông thôn mới.

Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, sửa chữa nhà hội trường thành Trung tâm Phục vụ hành chính công kết hợp phòng họp trực tuyến và các hạng mục phụ trợ xã Xuân Lãng.

Năm 2026, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công xã Xuân Lãng được giao là 48.305 triệu đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2025 được phép kéo dài chuyển sang là 1.740 triệu đồng và vốn kế hoạch giao mới năm 2026 là 46.565 triệu đồng.

Để giải ngân tốt nguồn vốn, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng công trình, ngay từ đầu năm, UBND xã Xuân Lãng đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương vào cuộc. Theo đó, xã thực hiện giải ngân ngay cho các dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công mới các dự án được phân bổ vốn.

Nhờ sự chủ động và đồng bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổng số vốn đã triển khai thực hiện đạt 44.237 triệu đồng. Tính đến hết tháng 4/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đạt 20.324 triệu đồng, bằng 44% kế hoạch giao. Trong đó, giải ngân vốn năm trước kéo dài chuyển sang đạt 58%, giải ngân vốn kế hoạch trong năm đạt 44%. Nhìn chung, công tác giải ngân của địa phương cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi công và giải ngân tại một số công trình trên địa bàn xã vẫn gặp phải những khó khăn, đặc biệt là trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đồng chí Tạ Quang Trưởng - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Lãng cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công được giao năm 2026, sớm đưa các công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, xã Xuân Lãng tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Trong đó, địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận nhận tiền hỗ trợ, bồi thường nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với các dự án đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không chấp hành”.

Để hiện thực hóa quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành, trách nhiệm của các đơn vị thi công được xác định là yếu tố then chốt. Ông Nguyễn Ngọc Trương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hưng Phát, nhà thầu thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Phú Xuân - Tự Lập, giai đoạn 1 cho biết: “Ngay khi nhận bàn giao hơn 2.900m/3.226m mặt bằng sạch, chúng tôi đã tập trung tối đa nhân lực, máy móc để tổ chức thi công cuốn chiếu. Việc chủ đầu tư và chính quyền địa phương nghiệm thu theo từng giai đoạn, đồng thời giải ngân kịp thời theo khối lượng hoàn thành là động lực lớn giúp nhà thầu chủ động dòng tiền, duy trì tiến độ liên tục trên công trường”.

Cùng với tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng, xã Xuân Lãng cũng siết chặt kỷ cương quản lý khi yêu cầu các nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình để theo dõi, đôn đốc kịp thời. Địa phương phân công lãnh đạo, công chức chuyên trách theo dõi sát sao từ khâu lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, GPMB đến tổ chức thi công và lập hồ sơ quyết toán.

Trong quá trình triển khai, xã ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm. Đồng thời, kiên quyết xử phạt hoặc chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu vi phạm, chậm tiến độ không có lý do chính đáng. Song song với đó, địa phương thường xuyên rà soát tiến độ để kịp thời đề xuất thu hồi, điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang những dự án có khối lượng thi công tốt, có nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2026.

Sự chủ động, quyết liệt và đồng bộ trong công tác điều hành của chính quyền, cùng tinh thần trách nhiệm của các nhà thầu đang tạo nền tảng vững chắc để Xuân Lãng phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch đầu tư công năm 2026, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Trần Tỉnh