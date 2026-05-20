Mỹ tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran, giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các nỗ lực thương lượng ngoại giao, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tính đến 9h20 sáng 19/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ (20h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 7 giảm hơn 1%, xuống còn 110,69 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,41%, còn 108,21 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 18/5, giá Brent và WTI lần lượt tăng 2,6% và 3,1%, đánh dấu phiên tăng thứ 6 trong 7 phiên gần nhất. Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát ngày 28/2, giá của cả hai loại dầu chủ chốt đã tăng hơn 54%.

Phát biểu ngày 18/5, Tổng thống Trump cho biết ông đã quyết định tạm dừng đợt tấn công quân sự “được lên kế hoạch vào ngày hôm sau” theo đề nghị từ lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ đang tiến hành “những cuộc thảo luận rất lớn” với Iran và hy vọng việc trì hoãn hành động quân sự có thể kéo dài “mãi mãi."

Theo giới quan sát, một cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran có nguy cơ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi đầu tháng Tư vừa qua, đồng thời đẩy căng thẳng Trung Đông leo thang mạnh hơn.

Ngân hàng ING nhận định thị trường dầu mỏ hiện vẫn phản ánh nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài tại Trung Đông, dù một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã bắt đầu được khôi phục.

Theo ING, nhiều tàu chở dầu đã nối lại hành trình qua khu vực, tuy nhiên lưu lượng vận tải hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình thường và có thể tiếp tục biến động nếu tình hình an ninh xấu đi.

Các nhà phân tích ING cho rằng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng, thị trường hiện phải phụ thuộc nhiều hơn vào lượng dầu dự trữ và các nguồn cung thay thế để ổn định giá năng lượng.

Theo TTXVN


