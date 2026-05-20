Giá vàng hôm nay (20-5): Giá vàng miếng giảm

Giá vàng hôm nay (20-5): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn giảm nhẹ ở một số thương hiệu. Riêng giá vàng nhẫn có thương hiệu tăng - giảm không đồng nhất giữa chiều mua và chiều bán.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều; riêng thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý ổn định so với sáng hôm qua. Mức bán ra cao nhất 163,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật 5 giờ 30 phút sáng 20-5 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng - giảm không đồng nhất ở chiều mua vào và bán ra của một số thương hiệu, mức tăng - giảm cao nhất 300.000 đồng/lượng. Mức niêm yết giá cao nhất là 163,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.485,6 USD/ounce (tương đương 143,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 306,9 USD/ounce, tương đương giảm 6,41% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 20,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Hai, khi lực mua bắt đáy đối với kim loại quý diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng cao, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao và những bất ổn liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục là yếu tố chi phối chính trên các thị trường tài chính, khi việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 1/5 lưu lượng dầu toàn cầu. Biến động giá dầu trong ngày thứ Hai cho thấy thị trường vẫn cực kỳ nhạy cảm với mọi dấu hiệu leo thang căng thẳng hoặc đàm phán. Dầu Brent đã tăng vượt 111 USD/thùng trong đầu phiên, sau đó giảm xuống dưới 109 USD sau khi Tổng thống Donald Trump trì hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị từ các đồng minh vùng Vịnh. Tác động đối với vàng mang tính hai chiều: Rủi ro tại Trung Đông hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng cú sốc giá dầu lại làm gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất, từ đó đẩy lợi suất tăng và hạn chế nhu cầu đối với vàng - tài sản không sinh lãi.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định trong một báo cáo rằng, vàng vẫn đang “chịu áp lực khi giá dầu, lợi suất và đồng USD cùng tăng”. Quan điểm ngắn hạn của ông phù hợp với diễn biến giao dịch ngày thứ Hai: Vàng đã bật tăng từ vùng hỗ trợ, nhưng đợt phục hồi này vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ áp lực từ lo ngại lạm phát do giá năng lượng dẫn dắt và giả định lãi suất thực sẽ tiếp tục tăng.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều đến giảm nhẹ khi biến động của giá dầu và lãi suất tiếp tục là tâm điểm vĩ mô. Chỉ số USD Index suy yếu sau đợt tăng mạnh tuần trước, tạo điều kiện cho vàng phục hồi, nhưng đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Các nhà giao dịch đang theo dõi biên bản cuộc họp ngày 28 đến 29-4 của Fed, nhằm tìm kiếm tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách có đang ngày càng lo ngại hơn về lạm phát do giá năng lượng tăng hay không. Triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng hiện phụ thuộc vào việc liệu phần bù rủi ro liên quan đến Iran sẽ chủ yếu thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn hay tạo ra cú sốc đình lạm kéo theo lãi suất tăng mạnh.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,859 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,947 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,389 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,419 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2,391 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,941 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,28 USD/ounce.

Theo qdnd.vn