Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95-III lên mức 20.488 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Xăng RON95-III có giá mới là 20.488 đồng/lít; dầu diesel tăng mạnh thêm 1.318 đồng/lít, lên ngưỡng 19.203 đồng/lít.

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu sẽ đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay (30/10).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.760 đồng/lít, tăng 710 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.488 đồng/lít, tăng 762 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 23/10. Cùng xu hướng với giá xăng, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, lên ngưỡng 19.203 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, giá mới là 19.271 đồng/lít; dầu mazut tăng 541 đồng, lên ngưỡng 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 23/10, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít; còn dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Nguồn vnexpress.net