Giá xăng dầu hôm nay (4/4): Giá dầu thế giới tăng sốc

Giá dầu thô thế giới giao ngay và kỳ hạn tương lai tăng sốc, neo ở mức rất cao do căng thẳng chiến sự tại Iran. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 23 giờ 45 phút ngày 3-4, riêng dầu hỏa giữ nguyên.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, giá dầu Brent tăng 7,89 USD/thùng, tương đương 7,8%, lên mức 109 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 11,42 USD/thùng - tương đương 11,41%, lên mức 111,5 USD/thùng.

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 3-4 neo ở mức rất cao. Ảnh minh họa: Energy Now

Trading Economics nhận định, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng vọt hơn 7%, vượt mốc 109 USD/thùng. Đà tăng được nối lại sau một phiên giao dịch đầy biến động, khi thị trường đánh giá lại rủi ro gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng của nước này trong những tuần tới nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn do Washington đưa ra, khiến phía Iran đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn.

Tuy nhiên, ông Trump không đề cập khả năng chấm dứt chiến sự, cũng như chưa đưa ra giải pháp cụ thể để mở lại eo biển Hormuz.

Ông Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết, thị trường đang phản ứng trước việc bài phát biểu của Tổng thống Trump không hề đề cập đến “lệnh ngừng bắn hay sự tham gia ngoại giao một cách rõ ràng nào”.

“Nếu căng thẳng leo thang hoặc rủi ro hàng hải gia tăng, giá dầu có thể đạt mức cao mới khi thị trường tính đến khả năng gián đoạn nguồn cung”, ông Priyanka Sachdeva nói thêm.

Giá xăng dầu trong nước vừa được liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh kể từ 23 giờ 45 phút ngày 3-4. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Giá dầu thế giới có lúc giảm nhẹ sau thông tin cho rằng Oman và Iran đang phối hợp thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan về khả năng nguồn cung sớm được bình thường hóa chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa hạ nhiệt, giới phân tích nhận định “trạng thái bình thường mới” tại eo biển Hormuz sẽ còn kéo dài và rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu mỏ vẫn luôn hiện hữu.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-4 cụ thể như sau:

Xăng E5RON92 Không cao hơn 25.420 đồng/lít Xăng RON95-III Không cao hơn 26.970 đồng/lít Dầu diesel 0.05S Không cao hơn 44.780 đồng/lít Dầu hỏa Không cao hơn 44.120 đồng/lít Dầu mazut 180 CST 3.5S Không cao hơn 24.590 đồng/kg

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó từ 23 giờ 45 phút ngày 3-4, giá xăng dầu bán lẻ tăng từ 1.200 đồng/lít đến hơn 3.900 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.817 đồng/lít; dầu diesel tăng 3.961 đồng/lít; dầu hỏa giữ nguyên so với phiên điều chỉnh 0 giờ ngày 27-3; dầu mazut tăng 1.261 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra, xuất hiện yếu tố gia tăng căng thẳng khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran và Iran có những hành động đáp trả; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; lực lượng Houthi tại Yemen, Hezbollah tại Lebanon tấn công vào Israel; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra... Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng cao đột ngột.

Tại kỳ điều hành lần này, các loại xăng dầu khác không được chi Quỹ Bỉnh ổn giá xăng dầu, chỉ riêng dầu diesel được chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước) với mức 5.000 đồng trên mỗi lít bán ra.

