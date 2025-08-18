Thể thao
Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025: Quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 vừa diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, thu hút hơn 7.000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự. Trên cung đường chạy uốn lượn ven hồ, hòa quyện giữa thiên nhiên xanh mát và kiến trúc nghệ thuật đương đại, các vận động viên được tận hưởng những trải nghiệm thể thao đẳng cấp.

Bên cạnh đường chạy, khu vực gian hàng trưng bày – giới thiệu sản phẩm được bài trí đẹp mắt cũng tạo ấn tượng khó quên cho khán giả và VĐV. Giải chạy còn bùng nổ với sân khấu âm nhạc, lễ hội bia tại vạch đích cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Chủ đề năm nay – “Nhịp điệu xuyên thời gian” – lan tỏa tinh thần bền bỉ, niềm đam mê chạy bộ và quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các vận động viên khởi động sôi nổi trước giờ xuất phát, tạo nên bầu không khí hứng khởi.

Khoảnh khắc xuất phát đầy khí thế của hàng ngàn runner tại Flamingo Đại Lải.

Cung đường chạy uốn lượn, hòa quyện giữa thiên nhiên xanh mát.

Vận động viên trải nghiệm đường chạy độc đáo giữa kiến trúc nghệ thuật và cảnh quan.

Những bước chạy mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng trên cung đường 21km, 10 km, 6,8 km.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các runner.

Khu gian hàng trưng bày – giới thiệu sản phẩm rực rỡ, thu hút đông đảo khách tham quan.

Khu trưng bày – giới thiệu sản phẩm rực rỡ, thu hút đông đảo khách tham quan.

Vận động viên và khán giả chụp ảnh lưu niệm

Các gian hàng ẩm thực, đồ uống phục vụ vận động viên và khán giả.

Giải chạy quy tụ hơn 7000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sân khấu âm nhạc bùng nổ với những màn trình diễn sôi động.

Giải chạy trở thành ngày hội kết nối mọi lứa tuổi, mọi quốc tịch cùng chung đam mê thể thao.

Nụ cười rạng rỡ của các runner trên đường chạy, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Khoảnh khắc vỡ òa khi các vận động viên chạm vạch đích, ghi dấu hành trình đầy nỗ lực.

Niềm vui trọn vẹn của các vận động viên khi nhận huy chương

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 – lan tỏa tinh thần thể thao, quảng bá văn hóa và du lịch Phú Thọ nói riêng, Việt Nam mói chung

Dương Chung


