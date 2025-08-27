Giải pháp thúc đẩy tăng thu ngân sách

Năm 2025, Hải quan Phú Thọ được giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ) 550 tỉ đồng, chỉ tiêu đơn vị phấn đấu là 640 tỉ đồng. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hải quan Phú Thọ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tập trung tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu ngân sách tại địa bàn hoạt động.

Hệ thống camera giám sát từ xa được lắp đặt tại Cảng ICD Thụy Vân (phường Nông Trang) góp phần đơn giản hoá thủ tục hải quan về công tác giám sát, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thông quan hàng hoá.

Đối phó với các kịch bản thu

Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, để đối phó với các kịch bản thu có thể xảy ra, thực hiện Chỉ thị số 499/CT- TCHQ, ngày 4/2/2025 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2025, Hải quan Phú Thọ chủ động rà soát, đánh giá nguồn thu, phân tích các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN để xây dựng, triển khai các giải pháp tăng thu và chống thất thu; nắm bắt chặt chẽ những biến động nguồn thu, xây dựng phương án thu theo từng tháng, quý để có giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu; tập trung vào phân tích và dự báo tình hình kim ngạch xuất, nhập khẩu (XNK) để chuẩn bị các kịch bản ứng phó; nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của năm.

Những giải pháp này còn được tập trung cao độ hơn trong quá trình sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp truyền thống, Hải quan tổ chức gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, có giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp mới đầu tư, đơn vị trực tiếp giải đáp chính sách pháp luật, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng cải tiến đáng kể trong việc giảm thiểu các rào cản thủ tục để đảm bảo quá trình thông quan diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Qua đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp có hoạt động XNK về làm thủ tục tại đơn vị, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Không dừng lại ở đó, Hải quan thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá sâu những tác động, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; tăng cường công tác thu thập thông tin, trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng nhằm phát hiện kịp thời, nhận diện từ sớm những lô hàng nghi vấn, để có giải pháp xử lý nghiêm, triệt để.

Đơn vị rà soát kỹ lưỡng và nắm chắc tình hình nợ thuế, quyết liệt xử lý, cưỡng chế và thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu giảm nợ đọng thuế theo chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế và chuyển giá... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động XNK cũng như tăng kim ngạch XNK trên địa bàn hoạt động.

Hiện đại hoá hoạt động nghiệp vụ

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến làm thủ tục XNK tại Hải quan Phú Thọ, đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Với việc vận hành các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan trên tất cả các lĩnh vực như thông quan, nộp thuế, quản lý hàng hóa, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản đi, văn bản đến của đơn vị... đã giúp quy trình giải quyết các thủ tục hải quan công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, cũng như hạn chế phát sinh tiêu cực trong quá trình giải quyết dịch vụ công.

Đơn vị chú trọng cũng chú trọng công tác “hậu kiểm”, bằng cách tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra sau thông quan theo hướng tự động xác định đối tượng cần kiểm tra trên cơ sở áp dụng mô hình tự động phân tích, đánh giá rủi ro, phân tích số liệu thống kê, các bài toán nghiệp vụ, các dấu hiệu khác thường trên hệ thống công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp rà soát hồ sơ luồng xanh, kiểm tra trị giá hàng hoá XNK, mã HS, C/O; chú trọng kiểm tra các tờ khai loại hình A12, B11 . Việc cải cách, đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan đã khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Hệ thống camera giám sát từ xa được lắp đặt tại Cảng ICD Thụy Vân góp phần đơn giản hoá thủ tục hải quan về công tác giám sát, song vẫn đảm bảo công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thông quan hàng hoá nhanh chóng, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp, giảm số lượng hành chính về giấy tờ, thủ tục, đảm bảo các điều kiện mở tờ khai hải quan miễn thuế, không thu thuế cho các doanh nghiệp đó.

Với những giải pháp đồng bộ trong ứng dụng số, đã giúp kim ngạch XNK trên địa bàn Hải quan Phú Thọ hoạt động duy trì mức tăng trưởng. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, Hải quan Phú Thọ thực hiện tổng số tờ khai điện tử phát sinh gần 99.000 bộ; tổng kim ngạch XNK thực hiện hơn 16,7 tỉ USD. Điển hình là xuất khẩu các nhóm sản phẩm ngành may, vải bạt, linh kiện điện tử, các sản phẩm về đá... đạt gần 8,5 tỉ USD; hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức hơn 8,2 tỷ USD. Công tác thu thuế XNK đạt 404 tỉ đồng, đạt 73,4% so với chỉ tiêu được giao, đạt 63% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Ông Phạm Hải Hà - Phó Đội trưởng Hải quan Phú Thọ trao đổi: Với phương châm “chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả”, Hải quan Phú Thọ đã không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK. Một mặt, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho thương mại phát triển, mặt khác đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó là đổi mới cách thức hợp tác đối tác theo hướng đi vào thực chất; xây dựng quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp dựa trên thế mạnh, năng lực, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp và các bên có liên quan.

Từ nay đến cuối năm 2025, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những biến động, Hải quan Phú Thọ tiếp tục nỗ lực giải quyết những thách thức, hướng tới mục tiêu “kép” vừa tạo thuận lợi thương mại ở mức tối đa, vừa bảo đảm an toàn, an ninh, chống thất thu ngân sách ở mức cao nhất.

