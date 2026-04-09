Giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, trong đó công tác giải quyết việc làm (GQVL) cho người lao động tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thời gian qua, công tác GQVL ở các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường lao động bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, gia đình anh Lê Văn Phong (thứ 2 từ trái sang) ở khu 2, xã Bản Nguyên đầu tư nuôi gà lấy trứng, trừ chi phí thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm.

Những kết quả đạt được

Năm 2025, toàn tỉnh GQVL cho hơn 61.300 lao động, đạt hơn 120% kế hoạch. Con số này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thể hiện sự phục hồi và phát triển tích cực của thị trường lao động địa phương. Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được quan tâm với gần 7.380 người, vượt 75,6% chỉ tiêu giao. Nhờ đó góp phần GQVL, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đồng thời tạo nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm lao động chất lượng cao cho tỉnh.

Hết năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 73,3%. Đây là yếu tố quan trọng giúp người lao động thích ứng với yêu cầu của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Đáng chú ý, công tác kết nối cung - cầu lao động được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Trong năm, các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp cho hơn 84.900 lượt người, giới thiệu việc làm cho hơn 8.900 lượt lao động. Bên cạnh đó, các sự kiện quy mô lớn như: Ngày hội việc làm, hội thảo phát triển nguồn nhân lực... đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, góp phần kết nối hiệu quả giữa người lao động với doanh nghiệp. Tại Hội nghị phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm 2025 đã thu hút gần 3.000 lượt người, hơn 170 doanh nghiệp, đơn vị cung ứng và 50 cơ sở giáo dục tham gia. Trong khuôn khổ chương trình đã thực hiện ký kết 32 biên bản hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực giữa doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, tư vấn hướng nghiệp cho gần 1.360 lượt người, phỏng vấn trên 1.770 lượt ứng viên, đồng thời doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện gần 1.130 lao động.

Đặc biệt, việc đưa vào vận hành Cổng Việc làm Phú Thọ - nền tảng số tích hợp dữ liệu nhân lực và tuyển dụng đã tạo bước đột phá trong công tác quản lý, kết nối và dự báo cung - cầu lao động. Qua đó, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp: Thụy Vân, Phú Hà, Cẩm Khê trong tuyển dụng và người lao động trong tìm kiếm việc làm.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Phát huy những kết quả đạt được, trong quý I/2026, toàn tỉnh đã GQVL cho khoảng 10.800 người, đạt 21% kế hoạch, trong đó đưa 1.067 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 24,25% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 51.400 lao động, trong đó đưa 4.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc làm đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phổ biến rộng rãi các chính sách về hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giúp người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin và chủ động tham gia thị trường lao động. Cùng với đó, các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua nền tảng số và các phiên giao dịch việc làm. Tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động.

Một trong những giải pháp quan trọng là gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt là chương trình cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ủy thác của địa phương. Việc tạo điều kiện giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn sẽ góp phần thúc đẩy tự tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Đối với công tác xuất khẩu lao động, cùng với các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... tỉnh định hướng tiếp tục đa dạng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn lao động thông qua đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và kiến thức pháp luật. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hạn chế rủi ro phát sinh. Tạo điều kiện giúp lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được vay vốn từ Quỹ quốc gia GQVL và nguồn ngân sách của tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để thanh toán các chi phí xuất cảnh. Bên cạnh đó, công tác dự báo, thu thập và cập nhật thông tin thị trường lao động được chú trọng, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và điều hành hiệu quả. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động đồng bộ, hiện đại sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác GQVL cho người lao động, đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong triển khai các chính sách việc làm.

Với quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh và sự chủ động của người dân, đã từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho thị trường lao động năng động, bền vững, hướng tới mục tiêu “Việc làm ổn định - thu nhập nâng cao - đời sống cải thiện” cho người dân.

Hồng Nhung