Giải Võ cổ truyền tỉnh Phú Thọ mở rộng tranh cúp Hùng Vương lần thứ III năm 2025

Ngày 23/8 và 24/8, Liên đoàn võ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Giải Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương lần thứ III năm 2025.

Tham dự giải có hơn 500 vận động viên đến từ 30 đoàn khu vực miền Bắc và miền Trung tranh tài tại với 150 Bộ huy chương ở các nội dung Quyền thuật, Binh khí, đồng diễn và 92 hạng cân đối kháng các cấp lứa tuổi Nhi đồng, Thiếu niên, Lứa tuổi trẻ và lứa tuổi trên 18. Các võ sinh đều tỏ ra rất hào hứng khi được tham dự sự kiện thường niên đầy quy mô này.

Liên đoàn võ thuật tỉnh Phú Thọ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải.

Điều khá đặc biệt khi đây là giải đầu đầu tiên mà Liên đoàn võ thuật tỉnh tổ chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành trình của tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ thành tỉnh Phú Thọ mới. Giờ đây, địa bàn sức ảnh hưởng của Võ cổ truyền trong tỉnh Phú Thọ đã trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều. Việc tổ chức giải đã góp phần nhằm kết nối đam mê, nêu cao tinh thần thượng võ và tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam.

Trận đấu hấp dẫn ở nội dung thi đấu Đối kháng.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Giải đấu đã diễn ra thành công với nhiều màn tranh tài hấp dẫn, để lại ấn tưởng sâu sắc trong lòng khán giả và các võ sinh. Với sự lớn mạnh của nhiều giải võ thuật trong vài năm trở lại đây, võ cổ truyền - tinh hoa của dân tộc sẽ ngày càng lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

Huy Trần - Quốc Đại