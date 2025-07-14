Giao ban Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Sáng 14/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực UBND tỉnh với các sở, ngành của tỉnh để nghe báo cáo, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp báo cáo kết quả vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ người có công với cách mạng; dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) cũng như Đề án, quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

Liên quan đến hạ tầng đô thị, Sở Xây dựng báo cáo về quy hoạch phân khu các đô thị, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; xây dựng dự thảo quy định quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý Nhà nước về cung cấp dịch vụ công ích khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu cho rằng, vấn đề khó khăn nhất sau sáp nhập hiện nay là cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh nói chung, Trung tâm hành chính công 148 xã, phường nói riêng còn thiếu và yếu, dẫn đến hiệu quả công việc chưa được như kỳ vọng. Trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã còn hạn chế, cần tiếp tục quan tâm, đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.

Khu vực Hòa Bình (cũ) hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về công tác đấu giá, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công do chưa thành lập được Trung tâm phát triển quỹ đất...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá, về cơ bản, các trung tâm hành chính công đã đi vào vận hành ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, đối với những thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện giờ chuyển giao về cấp xã, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai còn nhiều bất cập, hạn chế.

Trước tình hình đó, thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục tăng cường đi thực tế cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các xã, phường trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị VNPT, Viettel củng cố đường truyền, đảm bảo hoạt động trơn tru, thông suốt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung rà soát, hoàn thành chữ ký số, đăng ký tài khoản trực tuyến; chủ trì, tổng hợp tài sản, thiết bị cần thiết của các trung tâm hành chính công để sớm có phương án xử lý, khắc phục trong thời gian tới. Đối với những thủ tục, hồ sơ còn tồn đọng, các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết dứt điểm xong trước ngày 20/7.

Liên quan đến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ người có công với cách mạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xuống cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết trên cơ sở linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường soạn đề án, Sở Nội vụ thẩm định đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 18/7. Công tác quy hoạch phân khu các đô thị, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị báo cáo chi tiết với UBND tỉnh trước ngày 25/7. Từ đó tạo tiền đề, cơ sở vững chắc, thuận lợi, giúp mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

