Giáo viên mầm non phải có năng lực số, năng lực ngoại ngữ, năng lực tự học

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non lần đầu quy định rõ về một số năng lực mới như năng lực số, năng lực ngoại ngữ, năng lực tự học và phát triển nghề nghiệp.

(Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư số 28).

Thông tư quy định rõ nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghề nghiệp theo 3 hạng chức danh giáo viên mầm non bao gồm hạng III, hạng II, hạng I; bảo đảm phân hóa theo mức độ năng lực và vai trò nghề nghiệp.

Trong đó, giáo viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mà còn tham gia phát triển chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non, hỗ trợ đồng nghiệp, tham mưu và dẫn dắt hoạt động giáo dục tùy theo hạng chức danh.

Theo Thông tư số 28, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được thiết kế theo 3 nhóm tiêu chuẩn bao gồm: đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, các yêu cầu về đạo đức nhấn mạnh yêu nghề, đối xử công bằng, tôn trọng trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, quản lý cảm xúc, có tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Thông tư quy định chi tiết về các năng lực cốt lõi của giáo viên mầm non như nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ; xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ; xây dựng môi trường giáo dục; giao tiếp, phối hợp với gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non lần đầu quy định rõ về một số năng lực mới như năng lực số, năng lực ngoại ngữ, năng lực tự học và phát triển nghề nghiệp. Theo đó, giáo viên phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm; có năng lực tự học, thích ứng và phát triển nghề nghiệp liên tục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập trong giáo dục.

Một buổi học của học sinh mầm non. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Các yêu cầu được thiết kế theo hướng phát triển dần từ hạng III đến hạng I, trong đó nhấn mạnh việc cá nhân hóa hoạt động giáo dục, phát triển toàn diện trẻ em. Trong đó giáo viên mầm non hạng I, hạng II được giao thêm nhiều nhiệm vụ mang tính dẫn dắt như hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp; tham gia xây dựng chương trình, tài liệu, chính sách; chủ trì hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giáo dục; xây dựng và lan tỏa các mô hình giáo dục tiên tiến. Điểm mới này góp phần hình thành đội ngũ giáo viên cốt cán, nâng cao chất lượng toàn hệ thống giáo dục mầm non.

Thông tư có các quy định chuyển tiếp rõ ràng, bảo đảm tính ổn định, tránh xáo trộn đội ngũ giáo viên mầm non.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 28 được ban hành nhằm chi tiết, cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

Thông tư cũng là cơ sở quan trọng để tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; đồng thời giúp giáo viên tự đánh giá, nâng cao năng lực nghề nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm.

Thông tư số 28 áp dụng đối với chức danh giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non, bao gồm giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giáo viên giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong cơ sở giáo dục mầm non.

Thông tư không áp dụng đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên là một trong những yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; đến năm 2035, nâng chỉ số giáo dục đóng góp vào HDI lên trên 0,85. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới.

Để đạt được các mục tiêu này, Nghị quyết 71 đưa ra nhiều giải pháp đột phá, trong đó có việc tạo cơ chế chính sách đặc thù cho nhà giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đến năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới; ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới.

Để đạt được các mục tiêu này, Nghị quyết 71 quán triệt quan điểm, nhận thức giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc và nêu rõ 8 nhóm giải pháp, trong đó, nhấn mạnh giải pháp tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới; Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông; Cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; Hiện đại hóa giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo...

Nguồn vietnam+