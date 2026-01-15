Gieo mầm tri thức

Buổi sáng thứ Hai, sân Trường Tiểu học Hùng Lô rộn ràng tiếng cười trong veo của học sinh. Giữa không gian xanh, sạch, an toàn ấy, ít ai biết rằng, ngôi trường ở phường Vân Phú này đã có hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, trở thành điểm sáng của giáo dục tiểu học địa phương.

Cô và trò Trường Tiểu học Hùng Lô đọc sách tại thư viện của trường.

Được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Hùng Lô năm 1992, Trường Tiểu học Hùng Lô từng đối diện không ít khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ và điều kiện dạy học. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi thay, tập thể nhà trường từng bước khẳng định vị thế, liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Cô giáo Lê Thị Lan Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi xác định chất lượng giáo dục không đến từ khẩu hiệu, mà đến từ từng tiết dạy, từng việc làm cụ thể của mỗi thầy, cô. Nhà trường luôn lấy học sinh làm trung tâm, đội ngũ làm then chốt, không chỉ đổi mới phương pháp dạy học, mà còn đổi mới tư duy quản lý. Ban giám hiệu phải gương mẫu, minh bạch, đánh giá công bằng, tạo động lực để giáo viên yên tâm cống hiến.”

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường triển khai nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học hiện đại. Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện khách quan, đúng quy định, gắn với yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép hiệu quả trong các môn học và hoạt động trải nghiệm.

Chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của nhà trường được nâng cao qua mỗi năm học.

Xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, nhà trường đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên. 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do ngành tổ chức; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học được duy trì nền nếp, hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện công khai, kịp thời, tạo động lực để cán bộ, giáo viên không ngừng phấn đấu, sáng tạo trong giảng dạy và công tác. Kết quả năm học 2024 - 2025, có 22/27 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiếm hơn 81%.

Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; hơn 62% học sinh được khen thưởng cuối năm học. Đặc biệt, phong trào thi đua học tập, các sân chơi trí tuệ được nhà trường quan tâm đẩy mạnh. Năm học 2024 - 2025, học sinh Trường Tiểu học Hùng Lô đạt 173 giải các cấp; trong đó có nhiều giải cao ở các cuộc thi như Trạng nguyên Tiếng Việt, IOE, VioEdu, Toán quốc tế Bebras. Một số học sinh đã vươn ra đấu trường quốc tế, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cùng với kiến thức, việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh được đặc biệt chú trọng. 100% học sinh được đánh giá đạt yêu cầu về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; nhiều em thể hiện rõ tinh thần tự học, hợp tác, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm. Năm học 2024 - 2025, nhà trường huy động và sử dụng hiệu quả hơn 500 triệu đồng cho việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, duy trì chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Phong trào xây dựng “Trường học an toàn - thân thiện - bình đẳng” được triển khai sâu rộng, nhà trường đạt 28/28 tiêu chí về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, nhà trường đã bồi dưỡng cho học sinh tinh thần yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các em.

Với những kết quả đạt được, Trường Tiểu học Hùng Lô tiếp tục khẳng định là điểm sáng của giáo dục tiểu học. Năm học 2025 - 2026, nhà trường quyết tâm đổi mới, sáng tạo, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Hạnh Thuý