Giới thiệu các hoạt động giáo dục buổi 2 và chào đón học sinh lớp 10 năm học 2025–2026

Chiều 3/10, Trường THPT Cẩm Khê (xã Cẩm Khê) tổ chức chương trình trải nghiệm giới thiệu các hoạt động giáo dục buổi 2 và chào đón học sinh lớp 10 năm học 2025–2026 vói chủ đề “Chào K64: Tự tin tỏa sáng - Khát vọng vươn xa”.

Quang cảnh chương trình trải nghiệm giới thiệu các hoạt động giáo dục buổi 2

Tại chương trình, học sinh đã được tìm hiểu tổng quan về định hướng giáo dục toàn diện của Trường THPT Cẩm Khê không chỉ chú trọng truyền đạt tri thức, mà còn quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện nhân cách và năng lực hội nhập. Đây là nền tảng giúp học sinh trưởng thành toàn diện và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhà trường đã giới thiệu các hoạt động giáo dục sẽ được tổ chức ở buổi 2 – nơi học sinh được học tập, trải nghiệm và phát huy năng lực theo nguyện vọng, sở trường cá nhân. Nhà trường cũng ra mắt các Câu lạc bộ (CLB): Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; văn hóa – nghệ thuật; thể thao – rèn luyện sức khỏe; nghiên cứu khoa học, STEM/STEAM; năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ. Mỗi CLB có video giới thiệu riêng, giúp học sinh hiểu rõ hơn về hoạt động, đồng thời định hướng cho các em trong việc chọn lựa sân chơi phù hợp để rèn luyện, phát huy sở trường.

Thầy giáo Tạ Minh Đức – Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Khê phát biểu tại chương trình chào đón học sinh lớp 10 năm học 2025–2026.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình chào đón học sinh lớp 10 năm học 2025–2026.

Tối cùng ngày, nhà trường tổ chức chương trình chào đón học sinh lớp 10 năm học 2025–2026 với chủ đề “Chào K64: Tự tin tỏa sáng - Khát vọng vươn xa”. Các em được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu với ca sĩ khách mời, lắng nghe chia sẻ về dự án thiện nguyện “Nấu ăn cho em”, truyền cảm hứng sống trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Chương trình không chỉ tạo dấu ấn khởi đầu ý nghĩa cho học sinh lớp 10 mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ngôi trường thân thiện, năng động và sáng tạo. Trường THPT Cẩm Khê là môi trường học tập an toàn, sáng tạo, nơi mỗi học sinh được nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng, nhân cách và khát vọng vươn xa.

Hạnh Thúy