Xứng đáng là ngôi trường được Bác Hồ về thăm

Ngày 17/8/1962, Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình - tiền thân của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông (PTDTNT THPT) Hòa Bình - vinh dự được Bác Hồ về thăm. Người đã căn dặn thầy và trò nhà trường: “Fải: Học tập tốt, lao động tốt; cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Đây chính là kim chỉ nam để các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh phấn đấu thực hiện, xứng đáng là mô hình nhà trường điển hình được nhân rộng trên toàn quốc và được bạn bè quốc tế ghi nhận, học tập vào những năm 1990.

Năm học 2025 - 2026, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình đón 277 học sinh vào lớp 10.

Hơn 8h sáng, chúng tôi có mặt tại Trường PTDTNT THPT Hòa Bình. Thầy Đào Tuấn Sơn - Hiệu trưởng đưa chúng tôi thăm nhà truyền thống và khu tưởng niệm Hồ Chủ tịch. Anh tự hào kể: Trường PTDTNT THPT Hòa Bình tiền thân là Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình. Vào thời điểm năm 1958, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra cam go, quyết liệt ở miền Nam, còn miền Bắc bắt đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội với trọng trách to lớn là hậu phương chi viện cho miền Nam. Trong bối cảnh đó, một ngôi trường đặc biệt có hình thức “trường học - công trường” do Tỉnh Đoàn Hòa Bình đề xuất đã được thành lập ngày 1/4/1958. Sau đó, trường có 2 lần đổi tên: Trường PTDTNT tỉnh Hòa Bình, nay là trường PTDTNT THPT Hòa Bình. Trường nằm trong hệ thống trường PTDTNT toàn quốc, có quy chế hoạt động riêng của trường chuyên biệt.

Lời dạy của Bác “Fải: Học tập tốt, lao động tốt; cố gắng mãi, tiến bộ mãi” chính là kim chỉ nam xuyên suốt chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Sơn khẳng định: “Nhà trường đã từng bước thực hiện lộ trình hiện đại hóa, đồng thời thực hiện chức năng giáo dục theo mô hình mới với mục tiêu đào tạo học sinh trở thành cán bộ nguồn dân tộc thiểu số cho các địa phương trong tỉnh và cả nước. Chỉ tính từ năm 2021 - 2024, chất lượng dạy và học của nhà trường luôn được giữ vững, nâng cao dần về số lượng và chất lượng giáo dục toàn diện. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, trường luôn dẫn đầu khối THPT (không chuyên) của tỉnh Hòa Bình cũ. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, dự bị đại học.

Thực hiện lời dạy của Bác, nhà trường luôn chú trọng công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đổi mới về phương thức quản lý theo tinh thần dân chủ, trí tuệ, phát huy sức mạnh của tập thể, khơi dậy được tiềm năng, sự sáng tạo của tập thể, cá nhân. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn được Ban giám hiệu đặt lên hàng đầu. Toàn trường đã có 25/57 giáo viên đạt trình độ thạc sĩ. Đây là lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Các tổ chuyên môn tổ chức tốt hoạt động thi đua, quy chế chuyên môn, các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp... đã góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”, đáp ứng được yêu cầu dạy và học; nhiều đơn vị đến thăm và học tập, trong đó, có 4 lần trường cấp 3 Gifu Shotoku của Nhật Bản đến giao lưu và học tập kinh nghiệm.

Công tác quản lý, nuôi dưỡng học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Chế độ ăn của học sinh luôn được bảo đảm đúng định lượng, chất lượng. Mức ăn, tiêu chuẩn ăn được công khai hàng ngày, hàng tháng. Trường còn tổ chức chăn nuôi, tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn cho học sinh; từng bước nâng dần việc “quản lý nội trú” lên thành “giáo dục nội trú”; “nấu ăn cho học sinh” lên thành “nấu ăn và giáo dục văn hóa ẩm thực cho học sinh” để học sinh được “học ăn, học nói, học gói, học mở”.

Hệ thống quản lý học sinh bảo đảm chặt chẽ bằng công nghệ tin học, có hệ thống camera giám sát. Hệ thống hồ sơ nội trú đầy đủ, rõ ràng, khoa học. Hàng năm, nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết về an toàn giao thông, không tàng trữ vũ khí, chất nổ, văn hóa phẩm độc hại, cam kết không đốt pháo, không vi phạm an ninh trật tự cả ở trường và khu dân cư. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao và các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ: Nhảy hiện đại, tiếng Anh, Văn học, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, Vovinam, ban nhạc IPband, phát thanh, truyền thông, tin học, Stem... để thu hút học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích, lành mạnh, tránh xa tai tệ nạn xã hội.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ luân lưu của Chính phủ; Cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Hai tốt” của ngành Giáo dục và 3 năm liền dẫn đầu khối các trường DTNT toàn quốc.

Thúy Hằng