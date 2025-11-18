Quan tâm chăm lo giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Hệ thống trường phổ thông (PT) dân tộc nội trú (DTNT), trường PT dân tộc bán trú (DTBT) đã và đang làm thay đổi tích cực chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Hệ thống trường có vai trò lớn trong việc huy động tối đa học sinh trong độ tuổi tới trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học... Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn lực chất lượng cao góp phần thúc đẩy xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Cô và trò Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Lạc Sơn tích cực trao đổi kiến thức

Học sinh hào hứng trong mỗi tiết học, tích cực tham gia xây dựng bài là bầu không khí thường thấy tại mỗi giờ lên lớp tại Trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn, xã Lạc Sơn. Các bài giảng được thầy cô giáo sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức mới. Với đặc thù là học sinh nội trú, nhà trường đã đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu giúp học sinh phát triển kỹ năng học nhóm để hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, nhà trường đã tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, để đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi người trước nhiệm vụ năm học.

Theo đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn sát thực tế với điều kiện nhà trường, bám sát chương trình giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh. Đổi mới công tác giảng dạy, tích hợp liên môn, chủ đề, chủ điểm ở các nội dung có thể thực hiện. Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá. Huy động các nguồn lực để mua sắm các thiết bị dạy học hiệu quả, ứng dựng chuyển đổi số vào dạy học và các hoạt động giáo dục.

Học sinh DTTS thường xuyên được trang bị và nâng cao kỹ năng sống

Thầy giáo Hà Công Khanh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Lạc Sơn khẳng định: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ nhà giáo tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời làm tốt công tác rà soát phân loại học sinh, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt, khá đạt 99,1, tăng 10% so với cùng kỳ năm học trước. Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao với 38 học sinh giỏi cấp tỉnh, 29 học sinh giỏi cấp huyện. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 100%, điểm chung bình xếp thứ 2 toàn tỉnh Hòa Bình (cũ), xếp thứ 16/158 trường có cấp THPT của tỉnh Phú Thọ. Trong đó một số bộ môn đạt kết quả cao như lịch sử, địa lý, sinh học, vật lý.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào DTTS, các trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần cho các em học sinh. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai đa dạng các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao thể chất, tinh thần, nỗ lực xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và bổ ích cho học sinh.

Trường PT DTNT THCS&THPT Yên Thủy quan tâm, chăm sóc bữa ăn hằng ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh

Có mặt tại nhà ăn của Trường PT DTNT THCS&THPT Yên Thủy với không gian sạch sẽ, thoáng mát cùng những suất ăn đầy đặn, thơm ngon và bổ dưỡng. Nhà trường đã bố trí đội ngũ nhà bếp có tay nghề cao, thực đơn được thay đổi đa dạng, hấp dẫn để làm phong phú bữa ăn.

Nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường đã lắp đặt cửa lưới chống muỗi và côn trùng nhằm xây dựng không gian nhà bếp thông thoáng, sạch sẽ, đồng thời hạn chế tối đa sự xâm nhập của côn trùng gây hại.

Em Bùi Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 12 cho biết: “Sau những giờ học căng thẳng, chúng em được thưởng thức bữa cơm ngon đầy đủ chất dinh dưỡng. Thực đơn được thay đổi liên tục để không bị nhàm chán và phù hợp với điều kiện thời tiết theo mùa”.

Cùng với việc nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho học sinh, nhà trường đã huy động các nguồn lực nhằm tu sửa, đầu tư xây dựng hệ thống bếp ăn, ký túc xá và các phòng chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và sinh hoạt của học sinh. Cùng với đó, nhà trường đã thành lập và duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao như: hát múa, võ thuật, bóng chuyền, cầu lông... nhằm nâng cao thể chất và tinh thần sau những giờ học căng thẳng.

Các trường PT DTNT và PT DTBT xây dựng trường học an toàn, thân thiện giúp trẻ học sinh phát triển toàn diện

Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh học lực tốt, khá đạt trên 90%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; Có 24 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cao nhất trong các năm học của nhà trường từ trước đến nay. Về thể thao, nhà trường đoạt 10 giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Giải nhất Hội thi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường do Sở GD&ĐT tổ chức. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 2/2025.

Toàn tỉnh có 43 trường PT DTNT và PT DTBT với gần 280.000 học sinh là người DTTS, chiếm gần 30% tổng số học sinh toàn tỉnh. Ngành GD&ĐT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho học sinh ở các vùng đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Nhiều chính sách đầu tư chăm lo phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS đã tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh