Sở GD&ĐT gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có 1.957 cơ sở giáo dục với gần 1 triệu học sinh, sinh viên, quy mô trường lớp đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Toàn ngành hiện có hơn 60.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 98% đạt chuẩn trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề. Chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế, thuộc tốp 5/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang biểu dương những kết quả của ngành GD&ĐT Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”; góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành GD&ĐT Phú Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển của đất nước, của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, tham mưu cụ thể hoá các cơ chế, chính sách tạo đột phá về nguồn lực, động lực cho phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu chiến lược cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về chương trình, kế hoạch, tạo đột phá phát triển GD&ĐT bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn với giải pháp đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học, ở các khu vực. Phát triển hiệu quả trụ cột giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hoá, phát triển giáo dục ngoài công lập. Hình thành các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Triển khai miễn học phí từ mầm non đến phổ thông công lập, hỗ trợ học phí học sinh phổ thông ngoài công lập; phổ cập giáo dục mầm non từ 3 - 5 tuổi; mở rộng dạy học 2 buổi/ngày ở cấp học phổ thông; đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Tiếp tục giữ vững và nâng tầm chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở GD&ĐT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị ngành GD&ĐT chủ động rà soát, dự báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nhất là tại địa bản vùng sâu, vùng khó khăn; đồng thời phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, các cấp học làm nòng cốt đổi mới giáo dục phổ thông. Đầu tư, nâng cấp hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, trên quan điểm lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các nhà trường. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong trường học trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các nhiệm vụ chính trị của ngành. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Dạy tốt - Học tốt”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trịnh Thế Truyền phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 21 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt

Hạnh Thúy