Chấm chung khảo đánh giá, xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025

Trong 2 ngày 17-18/11, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Hội đồng chấm chung khảo đánh giá, xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị

Trước đó, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức chấm sơ khảo 147 công trình, giải pháp và lựa chọn được 76 công trình, giải pháp vào vòng chung khảo thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng; lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; lĩnh vực y, dược và lĩnh vực khoa hộc quản lý, giáo dục đào tạo.

Chấm chung khảo đánh giá, xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025

Đại diện Trường TH&THCS Hợp Hòa trình bày giải pháp Xây dựng mô hình trường học sinh thái tại Trường TH&THCS Hợp Hòa , huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng của các công trình, giải pháp năm nay được nâng cao, thể hiện tính sáng tạo, hiệu quả, sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc của các đơn vị dự thi. Hội đồng chấm chung khảo sẽ đánh giá công tâm, khách quan để lựa chọn những công trình, giải pháp tiêu biểu nhất để trao giải và gửi tham dự Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

