{title}
{publish}
{head}
Trong 2 ngày 17-18/11, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Hội đồng chấm chung khảo đánh giá, xét giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025.
Quang cảnh hội nghị
Trước đó, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức chấm sơ khảo 147 công trình, giải pháp và lựa chọn được 76 công trình, giải pháp vào vòng chung khảo thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng; lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; lĩnh vực y, dược và lĩnh vực khoa hộc quản lý, giáo dục đào tạo.
Đại diện Trường TH&THCS Hợp Hòa trình bày giải pháp Xây dựng mô hình trường học sinh thái tại Trường TH&THCS Hợp Hòa , huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)
Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng của các công trình, giải pháp năm nay được nâng cao, thể hiện tính sáng tạo, hiệu quả, sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc của các đơn vị dự thi. Hội đồng chấm chung khảo sẽ đánh giá công tâm, khách quan để lựa chọn những công trình, giải pháp tiêu biểu nhất để trao giải và gửi tham dự Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Thúy Hằng
baophutho.vn Sáng 19/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trong Đoàn công tác của tỉnh đến thăm...
baophutho.vn Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm trong chiến dịch “Không một mình” – “Cùng nhau an toàn...
baophutho.vn Ngày 19/11, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 35 năm thành lập trường (1990-2025).
baophutho.vn Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, đóng góp chung vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, từ những năm 1968 đến 1975 đã có hàng ngàn thầy cô giáo và cán bộ...
baophutho.vn Sáng 18/11, UBND xã Phùng Nguyên tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Trường THCS Tứ Xã và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam...
baophutho.vn Hệ thống trường phổ thông (PT) dân tộc nội trú (DTNT), trường PT dân tộc bán trú (DTBT) đã và đang làm thay đổi tích cực chất lượng giáo dục ở...
baophutho.vn Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và đón nhận Cờ thi...