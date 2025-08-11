Giữ bình yên cho vùng đồng bào dân tộc Mông ở Pà Cò

Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ). Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, chiếm khoảng 62,1% dân số. Đồng bào dân tộc Mông sống tập trung ở 12/18 xóm của xã với khoảng 7.000/11.255 nhân khẩu.

Lực lượng Công an xã Pà Cò thường xuyên bám nắm địa bàn, giữ bình yên cho vùng đồng bào dân tộc Mông.

Từ “lãnh địa” ma túy...

Thượng tá Hà Việt Dũng - Trưởng Công an xã Pà Cò chia sẻ: Từng là địa bàn trung chuyển, điểm phức tạp về ANTT, đặc biệt là tội phạm ma túy. Sau sáp nhập, diện tích và dân số tăng, địa hình hiểm trở, yêu cầu giữ an ninh càng cao. Xác định rõ nhiệm vụ, Công an xã với hiện có 34 cán bộ, chia thành 5 tổ công tác đã thường xuyên bám sát cơ sở, giải quyết vụ việc ngay từ đầu, không để phát sinh “điểm nóng”.

Những ai từng đặt chân tới vùng đồng bào dân tộc Mông ở Pà Cò đầu những năm 2000 vẫn nhớ về một vùng đất khắc nghiệt. Nơi cái tên thôi cũng gợi cảm giác xa ngái xen lẫn nỗi sợ. Khi đó, hủ tục lạc hậu và ma túy trói chặt đời sống người dân. Trong ký ức của những cán bộ Công an xã như Trung tá Vàng A Nhà, Đại úy Vàng A Hua, Đại úy Sùng A Thanh vẫn còn ám ảnh tiếng súng bất chợt nổ giữa rừng. Và trong cuộc chiến với tội phạm ma túy cũng đã có những người chiến sĩ Công an ngã xuống trên vùng đất này...

Đại úy Vàng A Hua, cán bộ Công an xã Pà Cò tuyên truyền, vận động thanh niên xóm Hang Kia không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ trước những năm 1990, khu vực này được coi là “lãnh địa ma túy”. Diện tích gieo trồng cây anh túc hàng năm của cả vùng vào khoảng 500ha, sản lượng ước đạt 2 tấn nhựa/năm. “Chỗ nào giờ trồng mận, trồng đào, trước kia đều là nương thuốc phiện”, Trung tá Vàng A Nhà nhớ lại. Năm 1991, cây thuốc phiện bị xóa bỏ nhưng đời sống khó khăn khiến nhiều người bị lôi kéo vào con đường vận chuyển, buôn bán ma túy.

Theo thống kê, từ 2020 đến 2025, lực lượng chức năng đã bắt hàng chục đối tượng là người Mông tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Hiện toàn xã có hơn 120 người dân tộc Mông đang thụ án vì ma túy. Trong đó, có nhiều trường hợp lĩnh án chung thân hoặc tử hình. Dù tình hình đã “hạ nhiệt”, Pà Cò vẫn còn 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn. Cùng với đó, tình trạng một số kẻ từ nơi khác đến lôi kéo người dân truyền đạo trái phép cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Những buổi tuyên truyền của lực lượng công an như lời nhắc nhở với Chị Vàng Y Phếnh khi có chồng đang chấp hành án tù vì vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một trong những người thấm thía hậu quả ma túy hơn ai hết là chị Vàng Y Phếnh ở xóm Hang Kia. Chồng chị Khà A Dơ đang chấp hành án 17 năm tù vì vận chuyển trái phép chất ma túy. Chị nghẹn ngào: Ma túy làm nát nhà, nát cửa. Nhà nào có người nghiện hay có người đi tù vì ma túy đều rất khổ. Tôi là người trong cuộc nên hiểu, giờ chỉ biết dạy bảo con cái không đi vào vết xe đổ của bố chúng nó. Với chị, những buổi tuyên truyền của lực lượng công an không còn là chuyện xa lạ, mà là lời nhắc nhở khắc sâu trong từng bữa cơm, giấc ngủ, để giữ gia đình không thêm một lần đổ vỡ.

... đến vùng đất bình yên

Thượng tá Hà Việt Dùng - Trưởng Công an xã Pà Cò chia sẻ: Xác định rõ trách nhiệm, ngay từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả phương châm “bám bản, bám dân”, thực hiện “5 cùng với Nhân dân” gồm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vận động, cùng nói tiếng dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản để tuyên truyền tác hại ma túy, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Tính riêng thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7 đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp nào vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải đến mức xử lý hình sự; không có trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nào bị bắt giữ.

Lực lượng Công an xã Pà Cò thường xuyên phối hợp với lực lượng Bảo vệ an ninh cơ sở ở xóm Thung Mài tuần tra, bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Đóng góp cho thành quả này còn có sự tham gia của người có uy tín trong cộng đồng. Trung tá Vàng A Nhà - Phó trưởng Công an xã Pà Cò khẳng định: Già làng, trưởng bản giúp vận động hàng chục người nghiện đi cai, thuyết phục nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú.

Cùng với đó, sau sáp nhập Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì, đặc biệt là Cụm an ninh giáp ranh Pà Cò - Vân Hồ (Sơn La), góp phần ngăn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn. Toàn xã hiện có 12 mô hình “dòng họ đồng bào dân tộc Mông tự quản về ANTT”, 33 tổ Liên gia tự quản, 12 tổ An ninh nhân dân.

Bình yên đã trở lại dưới mỗi nếp nhà ở Pà Cò.

Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò nhấn mạnh: Giờ đây, ma túy đã bị kiềm chế, Pà Cò trở lại nếp sống bình yên. Đó là kết quả của sự kiên trì, gần dân, cảm hóa người lầm lỗi tìm về nẻo sáng của những chiến sĩ công an nói riêng và cả hệ thống chính trị địa phương nói chung. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Pà Cò cũng xác định mục tiêu xuyên suốt đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 với định hướng đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH; an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo; xây dựng địa bàn xã không ma túy; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng địa bàn xóm, bản trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Trở lại Pà Cò hôm nay, đã không còn vẻ u ám năm nào... Người dân nơi đây giờ hiểu rằng, cuộc sống thực sự là màu xanh của núi rừng, là mồ hôi trên nương rẫy chứ không phải những ảo vọng chết chóc từ ma túy...

Mạnh Hùng