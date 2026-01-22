"Gỡ rối” cung - cầu lao động: Động lực cho sự bứt phá

Phú Thọ bước vào năm 2026 với một tâm thế hoàn toàn mới sau sáp nhập. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động không ngừng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tái định hình mọi khái niệm về việc làm, việc tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng và quản lý lao động không chỉ là nhiệm vụ ngành, mà còn là yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của vùng Đất Tổ.

Người lao động, nhà tuyển dụng, các cơ sở đào tạo cùng học sinh, sinh viên tìm hiểu cơ hội đào tạo và việc làm tại Ngày hội việc làm năm 2025.

Những “con sóng” đa chiều

Năm 2025 là một năm đầy thử thách đối với tỉnh Phú Thọ. Trên bình diện thế giới, tình hình chính trị - kinh tế diễn biến phức tạp, các rào cản thương mại và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã tạo áp lực trực tiếp lên các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa bắt đầu tạo ra một “cơn địa chấn” ngầm ngay tại các công xưởng và đời sống dịch vụ.

Tại Khu công nghiệp Cẩm Khê, hình ảnh những phân xưởng rộng lớn, những băng truyền hàng nghìn công nhân giờ đây đang dần thay đổi, nhường chỗ cho các thiết bị tự động, bán tự động. Bên trong bờ tường dài, rộng của Công ty TNHH Toyo Solar, một nghịch lý đầy thú vị xuất hiện: Nhà máy rộng lớn, máy móc hoạt động xuyên đêm nhưng bãi trông giữ xe lại thưa thớt.

Robot đã thay thế hầu hết các công đoạn thủ công, những kỹ sư có mặt tại hiện trường giờ đây chủ yếu thực hiện các thao tác điều khiển trên hệ thống máy tính.

Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Không chỉ trong sản xuất công nghiệp, làn sóng công nghệ đã len lỏi vào từng ngõ ngách của ngành dịch vụ tại phường Việt Trì. Tại một số nhà hàng, tiếng gọi phục vụ ồn ào lúc cao điểm đã được thay thế bằng sự tĩnh lặng và chuyên nghiệp.

Thực khách chủ động quét mã QR-Code để xem thực đơn trực quan từ trọng lượng đến giá thành, và chỉ ít phút sau khi chọn món, một robot sẽ tự động di chuyển đến tận bàn để giao món.

Mọi quy trình đều diễn ra chính xác, an toàn, mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa: Những lao động phổ thông vốn quen với việc “chạy bàn” hay “đứng máy” sẽ đi đâu về đâu?

Tương tự như hầu hết các địa phương trên cả nước, Phú Thọ cũng trải qua cuộc đại sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sáp nhập, tỉnh có quy mô dân số trên 4 triệu người với hơn 2 triệu người trong độ tuổi lao động.

Tuy diện tích và nguồn nhân lực tăng lên đáng kể, nhưng việc quản lý một thị trường lao động rộng lớn với hơn 40.000 doanh nghiệp đã tạo ra áp lực chưa từng có.

Tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” lao động bộc lộ rõ nét và ngày càng gay gắt: Lao động phổ thông dư thừa trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ, dệt may chất lượng cao và điện tử tại các khu công nghiệp Thụy Vân, Phú Hà, Cẩm Khê... lại đang thiếu hụt nghiêm trọng.

"Trái ngọt" từ tầm nhìn

Dù đối mặt với “nghịch lý”: Kinh tế phục hồi nhưng việc làm khắt khe. Tỉnh Phú Thọ đã cho thấy sự nhạy bén trong điều hành, thay vì bị động chờ đợi, tỉnh đã chủ động “vượt sóng” bằng hàng loạt giải pháp thực chất.

Các hội nghị hợp tác cung ứng lao động cho khối FDI, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc, đã tạo ra cú hích lớn, giúp tuyển dụng thành công hàng nghìn vị trí chỉ trong thời gian ngắn. Kết quả rất khả quan: Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 ước đạt 73,3%; giải quyết việc làm cho hơn 61.300 người, vượt 20% kế hoạch.

Một dấu ấn mang tính bước ngoặt chính là việc ra mắt Cổng Việc làm Phú Thọ với hơn 1 triệu lượt truy cập chỉ sau 1 tháng vận hành, minh chứng cho việc lấy công nghệ làm đòn bẩy để hóa giải rào cản sau sáp nhập.

Sự chăm chỉ, kỷ luật và khả năng thích ứng công nghệ của thế hệ lao động trẻ góp phần nâng cao hiệu suất, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động đang thay đổi.

Bước vào năm 2026, Phú Thọ xác định tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế. Không dừng lại ở việc giới thiệu việc làm đơn thuần, tỉnh hướng tới mục tiêu quản lý nhà nước linh hoạt, sát sườn và hiệu quả hơn.

Trọng tâm của giai đoạn tới là hiện đại hóa mạng lưới cung - cầu, biến Cổng Việc làm Phú Thọ thành một hệ sinh thái thông minh, nơi AI hỗ trợ phân tích xu hướng và dự báo nhu cầu nhân lực từ sớm, giúp người lao động và doanh nghiệp gặp nhau ở những điểm chạm tối ưu nhất.

Sức mạnh của hệ thống quản lý mới còn nằm ở việc phát huy tối đa mạng lưới tại cơ sở. Đội ngũ cộng tác viên từ cán bộ tư pháp, hội đoàn thể đến các trưởng thôn sẽ là những người trực tiếp nắm bắt nhu cầu của người dân ngay từ khi họ làm hồ sơ xin việc, đảm bảo thông tin tuyển dụng được “về tận ngõ, gõ tận nhà”.

Đặc biệt, tỉnh tập trung thay đổi căn bản tư duy của lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thay vì chỉ nhận trợ cấp thụ động, thông qua tư vấn tại chỗ và kết nối Sàn giao dịch online, người lao động sẽ được tiếp sức để sớm quay lại thị trường, biến giai đoạn thất nghiệp thành thời gian tích lũy kỹ năng mới.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ được đẩy mạnh thông qua việc gắn chặt “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà tuyển dụng. Phú Thọ xác định không chỉ cung cấp sức lao động, mà phải cung cấp “giá trị lao động” đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, số và bền vững.

Việc tham mưu mở rộng thị trường lao động ngoài nước theo hướng ký kết song phương trực tiếp cũng sẽ là mũi nhọn để nâng cao thu nhập cho người dân.

Với tâm thế chủ động và tầm nhìn dài hạn, công tác lao động việc làm năm 2026 kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Phú Thọ khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế động lực của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong kỷ nguyên mới.

Lê Hoàng