Gợi ý chế độ dinh dưỡng giúp trẻ 3 tuổi tăng chiều cao

Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ 3 tuổi. Vậy cha mẹ nên cho trẻ 3 tuổi ăn gì để phát triển chiều cao?

3 tuổi là thời kỳ vàng trong quá trình phát triển của bé bởi giai đoạn này, các tế bào thần kinh của não bộ phát triển với tốc độ cực nhanh.

Về chiều cao, dù gen di truyền ảnh hưởng lớn đến chiều cao nhưng chế độ dinh dưỡng và lối sống khoa học cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển chiều cao của trẻ. Do vậy, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ 3 tuổi.

1. Thực phẩm giúp trẻ 3 tuổi phát triển chiều cao

Thực phẩm giàu canxi

Canxi đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành và duy trì độ chắc khỏe của xương. Ở trẻ em, khoáng chất này không chỉ tham gia vào quá trình tăng trưởng chiều cao mà còn tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ bé khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường.

Các loại thực phẩm giàu canxi nên bổ sung cho bé bao gồm:

- Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa tươi, sữa chua và phô mai là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Mỗi ngày, bé nên uống từ 2 - 3 ly sữa hoặc các sản phẩm thay thế tương đương.

- Rau xanh đậm: Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn chứa lượng canxi cao và cũng giàu vitamin K, hỗ trợ quá trình hình thành xương.

- Các loại hạt: Hạnh nhân, hạt chia không chỉ giàu canxi mà còn cung cấp omega-3 và chất xơ, tốt cho sức khỏe tổng thể của bé.

Các loại thực phẩm giàu canxi.

Thực phẩm giàu protein

Protein (đạm) đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, trong đó, xây dựng, phát triển và duy trì cơ và xương chắc khỏe là một trong những chức năng quan trọng đó.

Các loại thực phẩm giàu protein cha mẹ nên bổ sung cho bé bao gồm:

- Thịt nạc: Thịt heo, thịt gà hay thịt bò (nên chọn phần thịt ít mỡ để đảm bảo sức khỏe tim mạch cho bé).

- Cá và hải sản: Cá hồi, tôm không chỉ giàu protein mà còn chứa omega-3, hỗ trợ phát triển trí não và hệ thần kinh.

- Đậu phụ và các loại đậu: Đậu nành, đậu lăng là nguồn protein thực vật cung cấp chất xơ và khoáng chất.

Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D là dưỡng chất không thể thiếu trong thực đơn tăng chiều cao cho bé. Dưỡng chất này đảm nhận chức năng thúc đẩy hấp thụ canxi để tham gia vào quá trình phát triển của cơ xương. Mặt khác, vitamin D còn hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp trẻ luôn khỏe mạnh.

Thiếu hụt vitamin D ở trẻ nhỏ khiến sụn không phát triển bình thường, thậm chí gây biến dạng xương, dẫn tới tình trạng còi xương, trẻ chậm lớn, chân vòng kiềng, chậm biết đi,...

Những loại thực phẩm giàu vitamin D bao gồm:

- Cá béo: Cá thu, cá ngừ là nguồn vitamin D tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe xương và hệ miễn dịch.

- Trứng: Lòng đỏ trứng chứa nhiều vitamin D và choline, quan trọng cho sự phát triển não bộ.

Nấm: Nấm hương, nấm mỡ cung cấp vitamin D và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm cũng là một dưỡng chất quan trọng trong cấu tạo xương. Kem giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Qua đó bổ sung dưỡng chất đa dạng cho cơ thể, tăng chiều cao và cân nặng nhanh chóng.

Các thực phẩm giàu kẽm và các khoáng chất bao gồm: