Google Dịch thêm tính năng giúp người dùng học ngoại ngữ miễn phí

Google Dịch vừa bổ sung tính năng mới khiến công cụ này không chỉ còn đơn giản là công cụ hỗ trợ dịch thuật mà mọi người dùng trong gần hai thập kỷ qua nữa.

Với sự phát triển của AI, Google Dịch vừa được nâng cấp các tính năng nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Cụ thể, hôm 26/8, Google thông báo rằng người dùng giờ đây có thể giao tiếp trực tiếp với Google Dịch để dịch nội dung theo thời gian thực sang ngôn ngữ khác. Đồng thời, Google cũng giới thiệu tính năng học ngôn ngữ mới giúp việc học ngoại ngữ trở nên thú vị hơn.

Tính năng mới của Google Dịch hiện đang được triển khai tại một số quốc gia

Tính năng dịch thời gian thực cho phép người dùng chỉ cần nhấp vào Live translate trong ứng dụng Dịch trên Android hoặc iOS, nói vào micrô và nghe bản dịch ngay lập tức. Người dùng cũng có thể theo dõi nội dung cuộc trò chuyện trên màn hình và dễ dàng chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ.

Hiện tại, tính năng này đã có mặt tại Mỹ, Ấn Độ và Mexico, với mục tiêu tạo ra sự chuyển giao liền mạch trong các cuộc trao đổi và giúp cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn. Công cụ AI của Google Dịch đã chứng minh khả năng vượt trội trong việc dịch ngôn ngữ theo thời gian thực nhờ vào khả năng hiểu ngữ cảnh và ý nghĩa sâu sắc của văn bản.

Ngoài việc hỗ trợ dịch thuật, Google Dịch giờ đây còn giúp người dùng học ngôn ngữ mới. Tính năng luyện tập ngôn ngữ sẽ tạo ra các buổi học được thiết kế riêng, phù hợp với trình độ của từng người. Mỗi bài tập đều được phát triển cùng với các chuyên gia học tập, cho phép người dùng nghe hội thoại, chạm vào các từ và luyện nói.

Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần nhấn Practice trên ứng dụng, thiết lập trình độ và mục tiêu, sau đó truy cập phiên bản tùy chỉnh của mình. Tính năng này hiện đang trong giai đoạn beta trên ứng dụng Google Dịch dành cho Android và iOS, ưu tiên cho người nói tiếng Anh học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, cũng như người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha học tiếng Anh.

Ngành công nghệ đang chứng kiến sự bùng nổ của các tính năng AI mới, đặc biệt là trong dịp năm học mới. Các công ty như Anthropic và OpenAI cũng đã ra mắt các chế độ học tập mới trong các sản phẩm của họ nhằm khuyến khích người dùng học hỏi thay vì chỉ tạo ra câu trả lời. Đặc biệt, Google đã giới thiệu gói AI Pro miễn phí cho sinh viên đại học, bao gồm quyền truy cập vào nhiều công cụ AI hàng đầu, giúp sinh viên tiết kiệm 20 USD mỗi tháng.

Nguồn vov.vn