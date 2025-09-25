Google ra gói AI giá rẻ tại Việt Nam

Google ra gói AI Plus giá 122.000 đồng, thuộc nhóm rẻ nhất trong các gói thuê bao AI tại Việt Nam.

Trong thông báo ngày 24/9, Google cho biết Việt Nam nằm trong số 40 quốc gia tiếp theo có thể đăng ký AI Plus. Gói được triển khai lần đầu tại Indonesia vào đầu tháng 9 và nhận được phản hồi tích cực.

“Đây là dịch vụ được thiết kế nhằm giúp nhiều người dùng Google AI hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn”, Google cho biết.

Người dùng tại Việt Nam hiện có ba lựa chọn gồm AI Plus giá 122.000 đồng, AI Pro 489.000 đồng và AI Ultra Pro 6.000.000 đồng mỗi tháng.

Một số khác biệt giữa ba gói thuê bao AI của Google. Ảnh chụp màn hình

Các gói đều cho phép truy cập vào tính năng và công cụ AI chính của Google, như Gemini tích hợp trong Gmail, Drive; quyền truy cập mô hình 2.5 Pro, Veo 3 với các công cụ như Flow, Whisk, sử dụng đầy đủ tính năng của NotebookLM. Đây là điều mà người dùng miễn phí không có.

Khác biệt giữa các gói nằm ở hạn mức. Ví dụ, AI Plus cho 200 tín dụng AI hàng tháng để tạo video, giới hạn số lần sử dụng tính năng cao cấp của NotebookLM, cùng bộ nhớ 200 GB để sử dụng cho Drive, Gmail và Photos, trong khi bản Pro có 1.000 tín dụng AI, bộ nhớ 2 TB.

Theo Google, gói cước mới phù hợp sinh viên, khi có thể sử dụng được hầu hết tính năng cao cấp với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, một tài khoản còn có thể chia sẻ dung lượng lưu trữ cho năm thành viên khác trong gia đình.

Đây cũng là một trong những gói thuê bao AI rẻ nhất hiện nay. Claude, ChatGPT, hiện có các gói thấp nhất 17-20 USD, có thể thanh toán tại Việt Nam với số tiền 500.000 đồng. Ngoài ra, một công ty Việt Nam là Misa cũng tung ra gói dịch vụ AI với giá từ 500.000 đồng mỗi tháng, cho phép sử dụng nhiều mô hình AI cùng lúc và có thể chia sẻ cho năm người cùng sử dụng.

Nguồn vnexpress.net