Grealish - người thừa ở Man City thành người hùng Everton

Tiền vệ Jack Grealish lần đầu giật giải “Cầu thủ hay nhất tháng” ở Ngoại hạng Anh cùng Everton, sau thời gian bị ngó lơ tại Man City.

Jack Grealish trong trận Everton gặp Brighton trên sân Hill Dickinson, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, ngày 24/8/2025. Ảnh: Reuters

Tối muộn 11/8, tại trung tâm huấn luyện Finch Farm, CEO mới của Everton Angus Kinnear nhìn đồng hồ với cảm giác bất an. Ông lỡ hẹn với con trai, buộc phải gọi điện báo rằng tối nay sẽ không thể về nhà kịp. Nhưng trước khi ông kịp bấm số, một người bất ngờ giành lấy chiếc điện thoại.

“Chào cháu”, người này nói. "Xin lỗi nhé, vì bố cháu sẽ về muộn. Nhưng bọn chú sắp xong rồi. Chú chuẩn bị ký hợp đồng với Everton đây".

Jack Grealish tươi cười nói qua FaceTime. Khoảnh khắc ấy khiến cậu bé quên ngay lời hứa lỡ dở của cha, còn Kinnear cũng hiểu ngôi sao 30 tuổi đang bắt đầu chinh phục trái tim Everton không chỉ trên sân cỏ.

Grealish gia nhập Man City hè 2021 với phí chuyển nhượng 100 triệu bảng (136 triệu USD), trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh khi đó. Nhưng anh chỉ ghi 17 bàn trong 157 trận khoác áo Man City, để rồi được đem cho Everton mượn trong mùa này. Dù vậy, sức hút của Grealish vẫn quá lớn với đội tầm trung như Everton.

Đằng sau hợp đồng đình đám là một loạt chi tiết ít người biết, trong đó có cuộc gọi của HLV David Moyes hồi đầu tháng 6/2025. Không như nhiều người nghĩ, Moyes không trải thảm đỏ hay hứa hẹn suất đá chính. Ông thẳng thừng nói: “Nếu ký với Everton, không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ ra sân mỗi tuần”.

Grealish kiến tạo cho Iliman Ndiaye ghi bàn đầu tiên trên sân Hill Dickinson, ở trận gặp Brighton. Ảnh: Reuters

Đó là bài kiểm tra quan trọng với Grealish. Moyes từng xem tới 27 trận của Joleon Lescott trước khi ký hợp đồng năm 2005, nên ông biết cách nhìn thấu cầu thủ. Nếu Grealish chùn bước, thương vụ đã khép lại ngay lập tức. Nhưng ngược lại, cựu tiền vệ Man City chấp nhận thử thách. Ông thầy người Scotland lập tức cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm còn cháy trong Grealish. “Tôi vẫn còn nhiều khát khao cống hiến lắm”, anh nói.

Trước khi chọn Everton, Grealish đã tìm lời khuyên từ Pep Guardiola. Nhưng khác với những lần HLV người Tây Ban Nha nỗ lực giữ học trò ở lại, câu trả lời lần này khá thờ ơ: “Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi”.

Guardiola từng vực dậy Grealish sau World Cup 2022 bằng những cuộc trò chuyện riêng. Anh gây ấn tượng ở nửa sau mùa giải 2022-2023, góp công giúp Man City lần đầu vô địch Champions League. Nhưng đến hè 2025, sự im lặng và thờ ơ của Guardiola giống như lời từ biệt. Với Grealish, sự nghiệp tại Etihad coi như khép lại.

Trước khi đặt bút ký ở Finch Farm, Grealish chủ động tham khảo ý kiến những người tin cậy. Anh nói chuyện với thủ môn Jordan Pickford, đồng đội lâu năm ở tuyển Anh, và cả những người bạn vốn là CĐV trung thành của Everton.

Đặc biệt, Grealish nhắn tin cho tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall vừa rời Chelsea để gia nhập Everton hôm 6/8. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Tới đây đi bạn ơi”.

Không lâu sau, cả hai trở thành trụ cột tuyến giữa của Everton, cùng tạo ra dấu ấn giúp Everton leo lên đứng thứ năm tại giải.

Trong 180 phút đầu tiên khoác áo Everton, Grealish kiến tạo bốn bàn thắng, nhiều hơn cả hai mùa giải gần nhất tại Man City cộng lại (2 kiến tạo). Bộ ba Grealish, Dewsbury-Hall và Iliman Ndiaye lập tức đem lại chiến thắng trước Brighton và Wolves, làm sống dậy bầu không khí phấn khích vốn đã ngủ quên nhiều năm.

Ở trận gặp Wolves trên sân Molineux, Grealish kiến tạo để Dewsbury-Hall ghi bàn, rồi tiến về khán đài tặng áo cho một CĐV nhí. Tiền vệ 30 tuổi lập tức bị một khán giả ôm chặt đến mức anh ví như “đòn siết cổ trong UFC”.

Các CĐV Everton ôm chặt Grealish sau trận Everton thắng Wolverhampton trên sân Molineux, thành phố Wolverhampton, Vương quốc Anh, ngày 30/8/2025. Ảnh: Bleacher Report

Không chỉ khán giả, đồng đội cũng nhanh chóng bị Grealish chinh phục. Hậu vệ Wolves, David Moller Wolfe sau trận còn chờ 15 phút trước cửa phòng thay đồ để xin áo đấu. Khi Grealish xuất hiện trong đồ lót và dép lê, Wolfe sốc nhưng vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Jordan Pickford cũng chen vào cuộc trò chuyện chỉ để buông một câu: “Cậu thấy Jack giỏi không?”.

Đội trưởng Seamus Coleman thì mô tả Grealish bằng từ “không thể tin nổi”.

Những màn trình diễn rực sáng giúp Grealish trở thành người thứ 10 trong lịch sử Everton giành giải “Cầu thủ hay nhất tháng” của Ngoại hạng Anh. Anh chưa từng đạt được ở cả Aston Villa lẫn Man City. Dewsbury-Hall còn tổ chức màn trao giải bất ngờ, ngay tại trung tâm huấn luyện.

Grealish với giải thưởng Cầu thủ hay nhất tháng 8 ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: EvertonFC

Thành tích này khiến HLV Moyes tin rằng học trò vẫn còn hai, ba cấp độ để phát triển. Ông yêu cầu Grealish tiếp tục tập nặng, không chỉ kiến tạo, còn phải ghi bàn nhiều hơn. "Jack đang trở lại. Và tin tôi đi, cậu ấy còn có thể làm nhiều hơn thế nữa", Moyes nói.

Everton tin rằng nếu muốn giữ Grealish lâu dài, họ sẽ không phải trả mức 50 triệu bảng (68 triệu USD) như đồn đoán. Cầu thủ này cũng không cần chuyển nhà, bởi gia đình anh vẫn ở Cheshire, cách thành phố Liverpool không xa.

Grealish được mô tả là thích tiệc tùng, hòa nhã với đồng đội, nên được nhiều người yêu quý. Tiền đạo Erling Haaland cũng nhiều lần đăng bài chúc mừng màn trình diễn của Grealish tại Everton. Còn trong mắt CĐV Everton, anh chính là ngôi sao lớn mà họ đã chờ đợi kể từ thời James Rodriguez.

Everton vừa chuyển sang sân mới Hill Dickinson, khiến những màn tỏa sáng của Grealish càng có giá trị biểu tượng. Không chỉ là hợp đồng ngắn hạn, anh có tiềm năng trở thành gương mặt tiêu biểu cho một kỷ nguyên mới.

