Hạ Hòa tập trung thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển

Thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Hạ Hòa tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, với nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.

Xã xác định việc thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, các chương trình, dự án, cụm công nghiệp, các thiết chế văn hóa đã được quy hoạch. Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế, nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, đất đai và nguồn lực lao động, phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, có bước đột phá, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công ty TNHH Trúc Mai Phú Thọ, xã Hạ Hòa hoạt động trong lĩnh vực chế biến ván ép công nghiệp xuất khẩu, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, năm 2025, với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từng bước tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, xã Hạ Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.050 tỷ đồng. Các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư được xã huy động, sử dụng phù hợp, hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích, vì mục tiêu phát triển chung.

Hạ Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 3.500 tỷ đồng; hạ tầng giao thông được hoàn thiện đồng bộ; 100% các tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Toàn xã phấn đấu có trên 150 doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển nhanh, bền vững, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến lâm sản, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, hình thành Cụm công nghiệp Hạ Hòa; các khu nhà ở, khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao gắn với phát triển dịch vụ kết hợp du lịch sinh thái.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Hạ Hòa, để thực hiện mục tiêu trên, xã tiếp tục xác định và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung xây dựng quy hoạch, bố trí quỹ đất và đầu tư hạ tầng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Xã tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ các dự án đô thị, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp; ưu tiên phát triển hệ thống giao thông liên vùng, giao thông kết nối; hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn; hệ thống cấp điện, viễn thông, các công trình thủy lợi trong vùng sản xuất. Đồng thời, chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư và bố trí đủ quỹ đất phục vụ kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.

Song song với đó, địa phương thực hiện cơ chế, chính sách linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp xúc tiến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Xã xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Xã tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ tục sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng công khai, minh bạch trong giải quyết công việc; giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh như: Đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế, bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn, điện năng...

Đồng thời, xã huy động và bố trí hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy nội lực từ ngân sách địa phương, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên và các chương trình mục tiêu quốc gia. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tham gia đầu tư các công trình, dự án phục vụ phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch và chuyển đổi số; phát triển sản xuất gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, thiết yếu, có tính lan tỏa cao, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân theo hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn xây dựng phương án mở rộng, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Lệ Oanh